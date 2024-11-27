российские войска испытывают значительные проблемы с эвакуацией раненых из-за недостатка бронетехники и угрозы ударов беспилотниками. Это приводит к повышению смертности среди раненых солдат, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Которые говорится в отчете, 14 ноября российское независимое информационное агентство "Astra" сообщило, что десятки раненых российских солдат устроили бунт в новосибирск из-за недостаточной медицинской помощи. Солдаты из 41-й общевойсковой армии центрального военного округа, как сообщается, жаловались на плохое обращение со стороны командира части и не хотели возвращаться на фронт без надлежащей медицинской помощи. Говорят, что они разбили окна и нанесли ущерб казармам, а 10 человек покинули территорию.

Нехватка бронетехники и угроза применения беспилотных летательных аппаратов приводят к значительным задержкам в эвакуации раненых российских солдат. Это почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и смертности среди тех, кому в конечном итоге удается эвакуироваться через медицинскую систему - считают в британской разведке.

По данным украинского Генштаба, с февраля 2022 года россия понесла более 700 000 потерь, из которых около 500 000 российских военнослужащих были ранены.

Как отметили в Минобороны Британии, можно с уверенностью сказать, что такие масштабы потерь продолжают создавать нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях оказания медицинской помощи, вызывая значительные проблемы с логистикой и приводя к нехватке медицинского персонала. Эти проблемы, вероятно, сохранятся по меньшей мере в течение ближайших трех месяцев, считают в британской разведке.

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