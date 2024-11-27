россияне не успевают эвакуировать раненых из-за нехватки техники - британская разведка

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 53056 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
09:53 • 111382 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 117268 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 120735 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 114118 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 119129 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 127618 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146452 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114469 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125044 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

 • 108181 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 114118 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 88907 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 68841 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 104899 просмотра
публикации
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 104899 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

09:53 • 111383 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 117269 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 120736 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 135500 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 50170 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 68841 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 88907 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 114118 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 102093 просмотра
Актуальное
россияне не успевают эвакуировать раненых из-за нехватки техники - британская разведка

россияне не успевают эвакуировать раненых из-за нехватки техники - британская разведка

Киев  •  УНН

 • 4339 просмотра

Read in English

Российские войска не могут эффективно эвакуировать раненых из-за нехватки бронетехники и угрозы от беспилотников. В Новосибирске раненые солдаты устроили бунт из-за недостаточной медицинской помощи.

российские войска испытывают значительные проблемы с эвакуацией раненых из-за недостатка бронетехники и угрозы ударов беспилотниками. Это приводит к повышению смертности среди раненых солдат, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Которые говорится в отчете, 14 ноября российское независимое информационное агентство "Astra" сообщило, что десятки раненых российских солдат устроили бунт в новосибирск из-за недостаточной медицинской помощи. Солдаты из 41-й общевойсковой армии центрального военного округа, как сообщается, жаловались на плохое обращение со стороны командира части и не хотели возвращаться на фронт без надлежащей медицинской помощи. Говорят, что они разбили окна и нанесли ущерб казармам, а 10 человек покинули территорию.

Нехватка бронетехники и угроза применения беспилотных летательных аппаратов приводят к значительным задержкам в эвакуации раненых российских солдат. Это почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и смертности среди тех, кому в конечном итоге удается эвакуироваться через медицинскую систему

- считают в британской разведке.

По данным украинского Генштаба, с февраля 2022 года россия понесла более 700 000 потерь, из которых около 500 000 российских военнослужащих были ранены.

Как отметили в Минобороны Британии, можно с уверенностью сказать, что такие масштабы потерь продолжают создавать нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях оказания медицинской помощи, вызывая значительные проблемы с логистикой и приводя к нехватке медицинского персонала. Эти проблемы, вероятно, сохранятся по меньшей мере в течение ближайших трех месяцев, считают в британской разведке.

За сутки ВСУ уничтожили 1580 террористов27 нояб. 2024, 05:44 • 15931 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаНовости Мира
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)