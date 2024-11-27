За сутки ВСУ уничтожили 1580 террористов
Киев • УНН
За минувшие сутки захватчики потеряли 1580 военных, 14 танков и 48 бронемашин. Общие потери врага в живой силе с начала войны достигли 735 410 человек.
В течение суток агрессор потерял 1580 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 27.11.24:
- Личный состав: 735 410 (+1580).
- Танки: 9449 (+14).
- Бронированные боевые машины: 19304 (+48).
- Артиллерийские системы: 20830 (+24).
- РСЗО: 1255 (+1).
- Средства ПВО: 1005 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19616 (+64).
- Крылатые ракеты: 2765.
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30126 (+84).
- Специальная техника: 3687 (+4).
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