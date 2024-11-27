За сутки ВСУ уничтожили 1580 террористов

В течение суток агрессор потерял 1580 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 27.11.24:

- Личный состав: 735 410 (+1580).

- Танки: 9449 (+14).

- Бронированные боевые машины: 19304 (+48).

- Артиллерийские системы: 20830 (+24).

- РСЗО: 1255 (+1).

- Средства ПВО: 1005 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19616 (+64).

- Крылатые ракеты: 2765.

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30126 (+84).

- Специальная техника: 3687 (+4).

Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях