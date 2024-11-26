Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях
Киев • УНН
За сутки на фронте произошло 185 боевых столкновений, из них 51 на Покровском и 45 на Кураховском направлениях.
На фронте зафиксировано 185 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг 5 раз штурмовал возле Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении 23 раза террористы били неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении захватчики 11 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского.
На Краматорском направлении агрессор 4 раза атаковал вблизи Ступочки и Часов Яр.
На Торецком направлении вражеские силы 6 раз штурмовали возле Торецка, Дачного и Щербиновки.
На Покровском направлении количество боестолкновений возросло до 51. Захватчики били неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.
На Кураховском направлении происходило 45 боестолкновений. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.
На Времовском направлении противник 13 раз штурмовал в районе Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.
На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил 3 безуспешных штурма.