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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях

Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях

Киев  •  УНН

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За сутки на фронте произошло 185 боевых столкновений, из них 51 на Покровском и 45 на Кураховском направлениях.

На фронте зафиксировано 185 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг 5 раз штурмовал возле Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении 23 раза террористы били неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении захватчики 11 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского.

На Краматорском направлении агрессор 4 раза атаковал вблизи Ступочки и Часов Яр.

На Торецком направлении вражеские силы 6 раз штурмовали возле Торецка,  Дачного и Щербиновки.

На Покровском направлении количество боестолкновений возросло до 51. Захватчики били неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.

На Кураховском направлении происходило 45 боестолкновений. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.

На Времовском направлении противник 13 раз штурмовал в районе Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил 3 безуспешных штурма.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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