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США могут расширить запрет на въезд для 36 стран – Reuters

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. Причинами являются проблемы с безопасностью документов и миграционное сотрудничество.

США могут расширить запрет на въезд для 36 стран – Reuters

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность добавить еще 36 стран в список ограничений на въезд в США из-за невыполнения требований безопасности и миграционного сотрудничества.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство иностранных дел США рассматривает возможность ограничения въезда из 36 стран, не отвечающих требованиям безопасности.

Министерство определило 36 стран, в отношении которых существует обеспокоенность, и которым может быть рекомендовано полное или частичное приостановление въезда, если они не выполнят установленные критерии и требования в течение 60 дней

- говорится во внутреннем меморандуме, подписанном Государственным секретарем Марко Рубио.

Причинами беспокойства названы ненадежные документы, проблемы с безопасностью паспортов, отказ принимать обратно депортированных граждан, превышение сроков пребывания по визам, а также потенциальное участие граждан этих стран в террористической или антиамериканской деятельности.

В список входят страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Карибского региона, среди которых: Ангола, Египет, Нигерия, Сирия, Зимбабве и другие.

Государственный департамент стремится защищать нашу страну и ее граждан, соблюдая самые высокие стандарты национальной безопасности и общественной безопасности через визовую систему

 - заявил высокопоставленный чиновник ведомства.

Дополнительно

Страны имеют 60 дней на приведение своих систем в соответствие с американскими требованиями. В случае невыполнения будет введен полный или частичный запрет на въезд. Это продолжение жесткой иммиграционной политики администрации Трампа. Согласно президентскому указу от 4 июня, уже были введены ограничения для 12 стран, а еще 7 – частично ограничены. В частности, продолжается высылка венесуэльских граждан, находящихся в США без правовых оснований.

В ближайшие 60 дней Госдепартамент должен обнародовать рекомендации по введению ограничений для конкретных стран. Ожидается, что список будет утвержден в начале августа.

Справка

Президентский указ №10949 (4 июня 2025 года) ввел полный запрет на въезд для граждан: Афганистана, Мьянмы, Чада, Демократической Республики Конго, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Йемена, Гаити и Экваториальной Гвинеи. Частичные ограничения касаются: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Напомним

Впервые запрет на въезд по религиозным и политически мотивированным соображениям Дональд Трамп ввел в 2017 году. После нескольких судебных вызовов она была подтверждена Верховным судом США в 2018 году. В январе 2025 года президент Трамп подписал указ EO 14161, который положил начало новому этапу визовых проверок и проверки надежности партнерских стран. Читайте также США приостанавливают выдачу студенческих виз и расширяют проверку соцсетей заявителей 

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаНовости Мира
Лаос
Марко Рубио
Гаити
Куба
Верховный суд Соединенных Штатов
Reuters
Туркменистан
Венесуэла
Афганистан
Нигерия
Ангола
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