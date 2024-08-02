Группировку «Боко Харам» подозревают в причастности к взрыву в Нигерии, в результате которого погибли по меньшей мере 16 гражданских. Об этом УНН пишет со ссылкой на France24.

Детали

По сообщению полиции, бомба взорвалась на придорожном рынке в нигерийском штате Борно, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек и десятки получили ранения. Правительство ввело 24-часовой комендантский час после взрыва, уже второго за последние недели.

По сообщениям местных СМИ, нападение произошло около 20:00 по местному времени в среду в чайном магазине, который посещают преимущественно местные жители.

Местная полиция заявила, что бомба была самодельным взрывным устройством, которое было заложено в кафе, а не атакой террориста-смертника. Полиция сообщила, что погибло 16 человек, но не назвала точное количество людей, которые получили ранения и находятся на лечении в больницах по всему штату. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что около 24 человек получили серьезные ранения.

Добавим

Никто сразу не взял на себя ответственность за нападение, но аналитики и некоторые местные чиновники подозревают исламскую боевую группировку «Боко Харам», которая с 2009 года ведет восстание в Нигерии и соседних странах в регионе озера Чад.

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Деятельность «Боко Харам» вызвала гуманитарную катастрофу в Нигерии, Камеруне, Нигере и Чаде, в результате которой за последние 15 лет погибло более 35 тыс. человек, а 2,6 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Группировки хотят установить исламское государство во всех четырех странах, но главным образом в Нигерии, нефтяном гиганте Западной Африки с населением более 200 миллионов человек, разделенном почти поровну между преимущественно христианским югом и преимущественно мусульманским севером.

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