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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нигерии серия взрывов в штате Борно унесла жизни 18 человек, 48 получили ранения

В Нигерии серия взрывов в штате Борно унесла жизни 18 человек, 48 получили ранения

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 01:16  •  983 просмотра

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Серия взрывов на свадьбе, в больнице и на похоронах в штате Борно, Нигерия, унесла жизни по меньшей мере 18 человек, еще 48 получили ранения.

В результате серии взрывов в Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек, 48 получили ранения. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В штате Борно на северо-востоке Нигерии произошли серия взрывов, приведших к трагическим последствиям.

По данным экстренных служб штата, погибли по меньшей мере 18 человек, а 48 получили ранения.

Первый взрыв произошел на свадебной церемонии примерно в 15:00 по местному времени в субботу. Второй взрыв произошел в общей больнице Гвозы, а третий - на похоронах.

В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей27 мая 2024, 06:47 • 18031 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧПНовости Мира
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