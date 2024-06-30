В Нигерии серия взрывов в штате Борно унесла жизни 18 человек, 48 получили ранения

В результате серии взрывов в Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек, 48 получили ранения. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В штате Борно на северо-востоке Нигерии произошли серия взрывов, приведших к трагическим последствиям.

По данным экстренных служб штата, погибли по меньшей мере 18 человек, а 48 получили ранения.

Первый взрыв произошел на свадебной церемонии примерно в 15:00 по местному времени в субботу. Второй взрыв произошел в общей больнице Гвозы, а третий - на похоронах.

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