У Нігерії серія вибухів у штаті Борно забрала життя 18 осіб, 48 отримали поранення
Київ • УНН
Серія вибухів на весіллі, в лікарні та на похоронах у штаті Борно, Нігерія, забрала життя щонайменше 18 людей, ще 48 отримали поранення.
У наслідок серії вибухів у Нігерії загинули щонайменше 18 людей, 48 отримали поранення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У штаті Борно на північному сході Нігерії сталися серія вибухів, що призвели до трагічних наслідків.
За даними екстрених служб штату, загинули щонайменше 18 людей, а 48 отримали поранення.
Перший вибух стався на весільній церемонії приблизно о 15:00 за місцевим часом у суботу. Другий вибух трапився в загальній лікарні Гвози, а третій – на похоронах.
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