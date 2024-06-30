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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Нігерії серія вибухів у штаті Борно забрала життя 18 осіб, 48 отримали поранення

Київ • УНН

 • 23990 перегляди

Серія вибухів на весіллі, в лікарні та на похоронах у штаті Борно, Нігерія, забрала життя щонайменше 18 людей, ще 48 отримали поранення.

У Нігерії серія вибухів у штаті Борно забрала життя 18 осіб, 48 отримали поранення

У наслідок серії вибухів у Нігерії загинули щонайменше 18 людей, 48 отримали поранення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У штаті Борно на північному сході Нігерії сталися серія вибухів, що призвели до трагічних наслідків.

За даними екстрених служб штату, загинули щонайменше 18 людей, а 48 отримали поранення.

Перший вибух стався на весільній церемонії приблизно о 15:00 за місцевим часом у суботу. Другий вибух трапився в загальній лікарні Гвози, а третій – на похоронах.

У Нігерії бойовики пограбували село і викрали 160 місцевих жителів27.05.24, 09:47 • 19074 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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