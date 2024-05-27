У Нігерії бойовики пограбували село і викрали 160 місцевих жителів
Київ • УНН
Бойовики ісламістського угрупування "Боко Харам" напали на село в штаті Нігер, Нігерія, вбивши щонайменше 10 осіб і викравши 160 інших, переважно жінок і дітей.
Щонайменше 10 людей убито і ще 160 викрадено в результаті нападу бойовиків на село в штаті Нігер в центральній частині Нігерії. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, пише УНН.
Озброєні бойовики, ймовірно з угрупування ісламізму "Боко Харам", увійшли до села Кучі в п'ятницю ввечері,
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За його словами, серед викрадених були переважно жінки та діти, а серед убитих - місцеві жителі, які забезпечували безпеку у цьому районі.
Зазначається, що бойовики в'їхали в село на мотоциклах і провели в ньому понад дві години, встигнувши за цей час приготувати собі їжу. Після цього вони пограбували будинки та поїхали, забравши місцевих жителів.
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