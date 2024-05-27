В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

По меньшей мере 10 человек убиты и еще 160 похищены в результате нападения боевиков на село в штате Нигер в центральной части Нигерии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

Вооруженные боевики, вероятно из группировки исламизма "Боко Харам", вошли в село Кучи в пятницу вечером, - сообщил председатель местного совета Амину Абдулхамид Наджуме.

Детали

По его словам, среди похищенных были преимущественно женщины и дети, а среди убитых - местные жители, которые обеспечивали безопасность в этом районе.

Отмечается, что боевики въехали в село на мотоциклах и провели в нем более двух часов, успев за это время приготовить себе еду. После этого они ограбили дома и уехали, забрав местных жителей.

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