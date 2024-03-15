В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

Боевики группировки "Аш-Шабаб" напали на отель SYL, расположенный возле президентского дворца в столице Сомали - Могадишо, пишет AFP, передает УНН.

Детали

По информации, боевики взорвали одну из стен отеля, а затем проникли внутрь и открыли стрельбу. В результате нападения пострадали глава минюста Сомали, несколько членов парламента, полицейские и военные.

Очевидцы рассказали AFP, что полицейские приехали в отель через несколько минут после нападения. После этого началась перестрелка между правоохранителями и боевиками. По словам одного из источников агентства, раненых увезли на двух машинах скорой помощи. Точное количество пострадавших AFP не называет.

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