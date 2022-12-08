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Нигерийские военные проводили секретную программу массовых абортов во время войны с "Боко Харам"

Нигерийские военные проводили секретную программу массовых абортов во время войны с "Боко Харам"

Киев • УНН

 • 852716 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Армия Нигерии опровергла скандальный отчет, в котором утверждается, что она проводила многолетнюю программу абортов для женщин и девочек, забеременевших от джихадистов "Боко Харам", передает УНН.

Детали

Информационное агентство Reuters сообщило, что нигерийские военные «осуществляли секретную, систематическую и незаконную программу абортов на северо-востоке страны, прервав не менее 10 000 беременностей среди женщин и девочек», по крайней мере с 2013 года.

Северо-восток Нигерии является центром повстанческого движения джихадистов Боко Харам, похищающих и насилующих женщин и девочек.

Когда женщин спасли нигерийские военные, агентство Reuters сообщило, что многие беременные были вынуждены сделать аборт, часто без их согласия, в то время как они находились под стражей в течение нескольких недель или месяцев.

Согласно интервью с солдатами и охранниками, военные и некоторые гражданские лица считают, что дети повстанцев по крови обречены однажды поднять оружие против нигерийского правительства и общества.

Программа абортов была якобы создана для того, чтобы уничтожить повстанцев до того, как они родятся.

«Принудительные» аборты

Информационное агентство сообщило, что женщины, оказывавшие сопротивление аборту, подвергались риску быть «избитыми, подвергнутыми нападению или накачанными наркотиками для подчинения».

Некоторые аборты проводились без предварительного сведения женщин с помощью таблеток или инъекций, вызывающих аборт, выдаваемых за лекарства для улучшения здоровья или борьбы с болезнями.

Отчет основан на показаниях 33 женщин и девочек, пяти медицинских работников и девяти сотрудников службы безопасности, участвовавших в программе, а также на военных документах и больничных записях, которые «описывают или подсчитывают тысячи процедур аборта».

Нигерийская армия назвала отчет «сборником обид нигерийского народа и культуры» и отрицала проведение «систематической и незаконной программы абортов в любом месте и в любое время, и уж точно не на нашей собственной земле».

Добавим

Аборты в Нигерии запрещены, за исключением случаев, когда жизнь матери находится в опасности. На севере страны за незаконное прерывание беременности грозит 14-летний срок заключения.

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