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Нігерійські військові проводили секретну програму масових абортів під час війни з "Боко Харам"

Нігерійські військові проводили секретну програму масових абортів під час війни з "Боко Харам"

Київ • УНН

 • 852718 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Армія Нігерії спростувала скандальний звіт, в якому стверджується, що вона проводила багаторічну програму абортів для жінок і дівчаток, які завагітніли від джихадистів "Боко Харам", передає УНН.

Деталі

Інформаційне агентство Reuters повідомило, що нігерійські військові «здійснювали секретну, систематичну та незаконну програму абортів на північному сході країни, перервавши не менше 10 000 вагітностей серед жінок та дівчаток», принаймні з 2013 року.

Північний схід Нігерії є центром повстанського руху джихадистів Боко Харам, які викрадають та ґвалтують жінок та дівчаток.

Коли жінок врятували нігерійські військові, агентство Reuters повідомило, що багато вагітних були змушені зробити аборт, часто без їхньої згоди, в той час як вони перебували під вартою протягом декількох тижнів або місяців.

Згідно з інтерв'ю з солдатами та охоронцями, військові та деякі цивільні особи вважають, що діти повстанців по крові приречені одного разу підняти зброю проти нігерійського уряду та суспільства.

Програма абортів була нібито створена для того, щоб знищити повстанців до того, як вони народяться.

«Примусові» аборти

Інформаційне агентство повідомило, що жінки, які чинили опір аборту, наражалися на ризик бути «побитими, підданими нападу або накачаними наркотиками для підпорядкування».

Деякі аборти проводилися без попереднього відома жінок за допомогою таблеток або ін'єкцій, що викликають аборт, що видаються за ліки для поліпшення здоров'я або боротьби з хворобами.

Звіт заснований на показаннях 33 жінок і дівчаток, п'яти медичних працівників та дев'яти співробітників служби безпеки, які брали участь у програмі, а також на військових документах та лікарняних записах, які «описують або підраховують тисячі процедур аборту».

Нігерійська армія назвала звіт «збірником образ нігерійського народу та культури» і заперечувала проведення «систематичної та незаконної програми абортів у будь-якому місці і в будь-який час, і вже точно не на нашій власній землі».

Додамо

Аборти в Нігерії заборонені, за винятком випадків, коли життя матері перебуває у небезпеці. На півночі країни за незаконне переривання вагітності загрожує 14-річний термін ув'язнення.

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