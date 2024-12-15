Мирный саммит между ДР Конго и Руандой сорван из-за отказа одной из сторон

Трехсторонняя встреча была отменена, поскольку делегация Руанды отказалась участвовать во встрече.

Передает УНН со ссылкой на SWI.

Детали

Мирный саммит в Центральной Африке, который должен был положить конец кровавому конфликту, годами длящемуся на севере Демократической Республики Конго (ДРК) на границе с Руандой, сегодня был неожиданно отменен.

«Трехсторонняя встреча была отменена, поскольку делегация Руанды отказалась участвовать во встрече», - сказал он.

По данным президента Конго, Руанда, имея связи с мощной повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (М23), противостоящей Вооруженным силам ДРК (ВСДРК), обусловила подписание гипотетического мирного соглашения «организацией прямого диалога» между ДРК и террористами «М23».

На встрече в субботу министров иностранных дел обеих стран и Анголы, которая выступает посредником по просьбе Африканского союза (АС), ДРК отклонила предложение Руанды.

Контекст

Президенты Руанды Поля Кагаме и Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди должны были снова встретиться сегодня в Луанде на трехстороннем саммите при посредничестве главы государства Анголы. Цель состояла в том, чтобы найти решение для мира в Демократической Республике Конго.

С 2020 года Ангола провела несколько саммитов по достижению мира в регионе в рамках региональных усилий, продвигаемых организациями, в которых она участвует.

Президент Анголы Жоау Лоуренсу в качестве посредника, назначенного Африканским союзом, попытался добиться прекращения огня между вооруженными группировками, действующими на востоке Демократической Республики Конго, призвав к диалогу между участвующими сторонами.

В прошлом месяце ДР Конго и Руанда достигли соглашения по плану роспуска повстанческой группировки «Демократические силы освобождения Руанды».

Справка

Конфликт дестабилизировал восточную часть ДР Конго и подпитывает опасения более широкого конфликта в регионе Великих озер. Между 1996 и 2003 годами здесь произошли две войны, жертвами которых стали миллионы людей.

Напомним,

Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК «вагнер». Они были задержаны в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.

Ранее УНН передавал, что Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.

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