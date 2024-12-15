Мирный саммит между ДР Конго и Руандой сорван из-за отказа одной из сторон
Киев • УНН
Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».
Трехсторонняя встреча была отменена, поскольку делегация Руанды отказалась участвовать во встрече.
Передает УНН со ссылкой на SWI.
Детали
Мирный саммит в Центральной Африке, который должен был положить конец кровавому конфликту, годами длящемуся на севере Демократической Республики Конго (ДРК) на границе с Руандой, сегодня был неожиданно отменен.
«Трехсторонняя встреча была отменена, поскольку делегация Руанды отказалась участвовать во встрече», - сказал он.
По данным президента Конго, Руанда, имея связи с мощной повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (М23), противостоящей Вооруженным силам ДРК (ВСДРК), обусловила подписание гипотетического мирного соглашения «организацией прямого диалога» между ДРК и террористами «М23».
На встрече в субботу министров иностранных дел обеих стран и Анголы, которая выступает посредником по просьбе Африканского союза (АС), ДРК отклонила предложение Руанды.
Контекст
Президенты Руанды Поля Кагаме и Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди должны были снова встретиться сегодня в Луанде на трехстороннем саммите при посредничестве главы государства Анголы. Цель состояла в том, чтобы найти решение для мира в Демократической Республике Конго.
С 2020 года Ангола провела несколько саммитов по достижению мира в регионе в рамках региональных усилий, продвигаемых организациями, в которых она участвует.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу в качестве посредника, назначенного Африканским союзом, попытался добиться прекращения огня между вооруженными группировками, действующими на востоке Демократической Республики Конго, призвав к диалогу между участвующими сторонами.
В прошлом месяце ДР Конго и Руанда достигли соглашения по плану роспуска повстанческой группировки «Демократические силы освобождения Руанды».
Справка
Конфликт дестабилизировал восточную часть ДР Конго и подпитывает опасения более широкого конфликта в регионе Великих озер. Между 1996 и 2003 годами здесь произошли две войны, жертвами которых стали миллионы людей.
Напомним,
Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК «вагнер». Они были задержаны в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.
Ранее УНН передавал, что Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.
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