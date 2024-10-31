Бывший врач из Руанды получил 27 лет за участие в массовых убийствах
Киев • УНН
Парижский суд приговорил 65-летнего Эжена Руамусио к 27 годам заключения за соучастие в геноциде 1994 года в Руанде. Его обвинили в организации убийств и подстрекательстве к нападениям на этническую группу тутси.
Парижский суд сегодня признал 65-летнего Эжена Руамусио виновным в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности.
Пишет УНН со ссылкой на RFI.
Эжен Руамусио признан виновным в соучастии в геноциде и участии в заговоре с целью подготовки геноцида, соучастии в преступлениях против человечности и участии в заговоре с целью подготовки этих преступлений. Бывший практик и преподаватель, которому сейчас 65 лет, обвинялся в участии в казнях раненых, а также в публичном подстрекательстве населения к нападению на тутси во время геноцида 1994 года.
Французская прокуратура требовала для Руамусио 30 лет заключения.
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В своем заключительном слове обвиняемый не признал своей вины. Адвокат 65-летнего мужчины подал апелляцию.
Справка
В период с апреля по июль 1994 года в Руанде в результате геноцида было убито около 800 000 человек, большинство из которых были представителями этнической группы тутси, но также были и умеренные хуту.
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