Бывший врач из Руанды получил 27 лет за участие в массовых убийствах

Парижский суд сегодня признал 65-летнего Эжена Руамусио виновным в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности.

Пишет УНН со ссылкой на RFI.

Эжен Руамусио признан виновным в соучастии в геноциде и участии в заговоре с целью подготовки геноцида, соучастии в преступлениях против человечности и участии в заговоре с целью подготовки этих преступлений. Бывший практик и преподаватель, которому сейчас 65 лет, обвинялся в участии в казнях раненых, а также в публичном подстрекательстве населения к нападению на тутси во время геноцида 1994 года.

Французская прокуратура требовала для Руамусио 30 лет заключения.

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В своем заключительном слове обвиняемый не признал своей вины. Адвокат 65-летнего мужчины подал апелляцию.

Справка

В период с апреля по июль 1994 года в Руанде в результате геноцида было убито около 800 000 человек, большинство из которых были представителями этнической группы тутси, но также были и умеренные хуту.

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