Юг Африки страдает от сильной засухи: 21 миллион детей страдает от недоедания
Киев • УНН
Пять стран Южной Африки объявили чрезвычайное положение из-за исторически сильной засухи. 21 миллион детей в регионе недоедает, а для оказания помощи требуется 335 миллионов евро.
Юг Африки переживает исторически сильную засуху, которая уже привела к объявлению чрезвычайного положения в Лесото, Малави, Замбии, Зимбабве и Намибии. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
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По информации, также от недостатка воды страдают Ангола и Мозамбик.
Прогнозы указывают на то, что дефицит продовольствия в регионе будет обостряться по крайней мере до марта-апреля следующего года, когда ожидается новый урожай. Однако для этого нужны дожди, которые сейчас отсутствуют.
По данным Продовольственной программы ООН, в регионе недоедает 21 миллион детей. Оценки свидетельствуют о необходимости 335 миллионов евро для оказания помощи, но пока программа получила лишь пятую часть этой суммы.
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