Голод усилится в 18 "горячих точках" во всем мире - ООН

Детали

В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) говорится о том, что острое отсутствие продовольственной безопасности угрожает 22 странам, среди них: Судан, Буркина-Фасо, Гаити, Мали, Афганистан, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен.

"Мало того, что все больше людей в большем количестве мест по всему миру голодают, но и серьезность голода, с которым они сталкиваются, хуже, чем когда-либо", - сказала исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

В отчете также упоминается дополнительный риск, связанный с вероятным явлением Эль-Ниньо — естественным климатическим явлением, которое оказывает потепление на температуру поверхности океана в центральной и восточной части Тихого океана.

Ожидаемое изменение климатических моделей будет иметь серьезные последствия для нескольких горячих точек, включая дожди ниже среднего уровня в Сухом коридоре Центральной Америки и вероятность последовательных экстремальных климатических явлений в районах Сахеля и Африканского Рога.

Согласно отчету, Афганистан, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен остаются на самом высоком уровне готовности.

Гаити, Сахель (Буркина-Фасо и Мали) и Судан были повышены до уровня наивысшей обеспокоенности - это связано с жесткими ограничениями на передвижение людей и товаров в Буркина-Фасо, Гаити и Мали, а также с недавней вспышкой конфликта в Судане.

Во всех "горячих точках" есть сообщества, которые столкнулись или столкнутся с голодом или находятся под угрозой катастрофических условий.

Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Пакистан и Сирия являются горячими точками, вызывающими серьезную обеспокоенность, и предупреждение также было распространено на Мьянму.

Ливан был добавлен в список горячих точек, присоединившись к Малави и Центральной Америке (Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа), которые остаются "горячими точками".

Во всех этих "горячих точках" большое количество людей сталкивается с острой нехваткой продовольствия в сочетании с ухудшающимися факторами, которые, как ожидается, еще больше усугубят опасные для жизни условия в ближайшие месяцы.