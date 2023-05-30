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Голод посилиться у 18 "гарячих точках" у всьому світі - ООН

Голод посилиться у 18 "гарячих точках" у всьому світі - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прогнозується, що голод посилиться у 18 "гарячих точках" у всьому світі, включаючи Судан, де через конфлікт мільйони людей ризикують померти від голоду, йдеться в опублікованому звіті, інформує УНН.

Деталі

У звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) йдеться про те, що гостра відсутність продовольчої безпеки загрожує 22 країнам, серед них: Судан, Буркіна-Фасо, Гаїті, Малі, Афганістан, Нігерія, Сомалі, Південний Судан та Ємен.

"Мало того, що все більше людей у більшій кількості місць по всьому світу голодують, але й серйозність голоду, з яким вони стикаються, гірша, ніж будь-коли", - сказала виконавчий директор ВПП Сінді Маккейн.

У звіті також згадується додатковий ризик, пов'язаний з імовірним явищем Ель-Ніньо — природним кліматичним явищем, яке надає потепління на температуру поверхні океану в центральній та східній частині Тихого океану.

Очікувана зміна кліматичних моделей матиме серйозні наслідки для кількох гарячих точок, включаючи дощі нижче за середній рівень у Сухому коридорі Центральної Америки, і ймовірність послідовних екстремальних кліматичних явищ у районах Сахеля та Африканського Рогу.

Згідно зі звітом, Афганістан, Нігерія, Сомалі, Південний Судан та Ємен залишаються на найвищому рівні готовності.

Гаїті, Сахель (Буркіна-Фасо та Малі) та Судан були підвищені до рівня найвищої стурбованості - це пов'язано з жорсткими обмеженнями на пересування людей та товарів у Буркіна-Фасо, Гаїті та Малі, а також з недавнім спалахом конфлікту в Судані.

У всіх "гарячих точках" є спільноти, які зіткнулися або зіткнуться з голодом, або перебувають під загрозою катастрофічних умов.

Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Кенія, Пакистан і Сирія є гарячими точками, що викликають серйозне занепокоєння, і попередження також було поширене на М'янму.

Ліван був доданий до списку гарячих точок, приєднавшись до Малаві та Центральної Америки (Сальвадор, Гватемала, Гондурас та Нікарагуа), які залишаються "гарячими точками".

У всіх цих "гарячих точках" велика кількість людей стикається з гострою нестачею продовольства в поєднанні з факторами, що погіршуються, які, як очікується, ще більше посилять небезпечні для життя умови в найближчі місяці.

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