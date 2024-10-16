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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5978 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Південь Африки потерпає від сильної посухи: 21 мільйон дітей страждає від недоїдання

Київ • УНН

 • 15419 перегляди

П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.

Південь Африки потерпає від сильної посухи: 21 мільйон дітей страждає від недоїдання

Південь Африки переживає історично сильну посуху, що вже призвела до оголошення надзвичайного стану в Лесото, Малаві, Замбії, Зімбабве та Намібії. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

За інформацією, також від нестачі води страждають Ангола та Мозамбік.

Прогнози вказують на те, що дефіцит продовольства в регіоні буде загострюватися принаймні до березня-квітня наступного року, коли очікується новий урожай. Однак для цього потрібні дощі, які наразі відсутні.

За даними Продовольчої програми ООН, в регіоні недоїдає 21 мільйон дітей. Оцінки свідчать про необхідність 335 мільйонів євро для надання допомоги, але наразі програма отримала лише п’яту частину цієї суми.

Голод посилиться у 18 "гарячих точках" у всьому світі - ООН30.05.23, 19:59 • 397982 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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