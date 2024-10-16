Південь Африки потерпає від сильної посухи: 21 мільйон дітей страждає від недоїдання
Київ • УНН
П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.
Південь Африки переживає історично сильну посуху, що вже призвела до оголошення надзвичайного стану в Лесото, Малаві, Замбії, Зімбабве та Намібії. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За інформацією, також від нестачі води страждають Ангола та Мозамбік.
Прогнози вказують на те, що дефіцит продовольства в регіоні буде загострюватися принаймні до березня-квітня наступного року, коли очікується новий урожай. Однак для цього потрібні дощі, які наразі відсутні.
За даними Продовольчої програми ООН, в регіоні недоїдає 21 мільйон дітей. Оцінки свідчать про необхідність 335 мільйонів євро для надання допомоги, але наразі програма отримала лише п’яту частину цієї суми.
Голод посилиться у 18 "гарячих точках" у всьому світі - ООН30.05.23, 19:59 • 397982 перегляди