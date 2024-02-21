Конго і Руанда на межі війни
Київ • УНН
США попередили, що Конго і Руанда знаходяться на межі війни через звинувачення в тому, що Руанда підтримує повстанців на сході Конго.
США попереджають Конго та Руанду і стверджують, що дві сусідні країни знаходяться на межі війни, і просять їх зробити крок назад. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Експерти ООН і західні країни звинувачують Руанду в підтримці очолюваного тутсі ополчення M23 у Східному Конго та в пересиланні солдатів через кордон. Руанда це заперечує.
На вихідних США попросили Руанду негайно вивести свої сили з Конго, а також військову техніку, яка загрожує цивільному населенню, миротворчим силам ООН і гуманітарним працівникам у цьому районі.
У вівторок США звернулися до ООН і попередили, що Конго та Руанда зараз знаходяться на межі війни.
Руанда вторглась в Демократичну Республіку Конго28.07.23, 01:13 • 756880 переглядiв