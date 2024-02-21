Конго и Руанда на грани войны
Киев • УНН
США предупредили, что Конго и Руанда находятся на грани войны из-за обвинений в том, что Руанда поддерживает повстанцев на востоке Конго.
США предупреждают Конго и Руанду и утверждают, что две соседние страны находятся на грани войны, и просят их сделать шаг назад. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Эксперты ООН и западные страны обвиняют Руанду в поддержке возглавляемого тутси ополчения M23 в Восточном Конго и в пересылке солдат через границу. Руанда это отрицает.
На выходных США попросили Руанду немедленно вывести свои силы из Конго, а также военную технику, которая угрожает гражданскому населению, миротворческим силам ООН и гуманитарным работникам в этом районе.
Во вторник США обратились к ООН и предупредили, что Конго и Руанда сейчас находятся на грани войны.
Руанда вторглась в Демократическую Республику Конго27 июля 2023, 22:13 • 756697 просмотров
Конго и Руанда на грани войны
США предупредили, что Конго и Руанда находятся на грани войны из-за обвинений в том, что Руанда поддерживает повстанцев на востоке Конго.
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