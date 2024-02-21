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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конго и Руанда на грани войны

Конго и Руанда на грани войны

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 23:23  •  2877 просмотра

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США предупредили, что Конго и Руанда находятся на грани войны из-за обвинений в том, что Руанда поддерживает повстанцев на востоке Конго.

США предупреждают Конго и Руанду и утверждают, что две соседние страны находятся на грани войны, и просят их сделать шаг назад. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Эксперты ООН и западные страны обвиняют Руанду в поддержке возглавляемого тутси ополчения M23 в Восточном Конго и в пересылке солдат через границу. Руанда это отрицает.

На выходных США попросили Руанду немедленно вывести свои силы из Конго, а также военную технику, которая угрожает гражданскому населению, миротворческим силам ООН и гуманитарным работникам в этом районе.

Во вторник США обратились к ООН и предупредили, что Конго и Руанда сейчас находятся на грани войны.

Руанда вторглась в Демократическую Республику Конго27 июля 2023, 22:13 • 756697 просмотров

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