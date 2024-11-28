Чад освободил нескольких россиян и белоруса, которые находились в следственном изоляторе столицы Нджамены с сентября 2024 года. Сейчас они вернулись в Россию. одной из ключевых фигур среди группы задержанных является Максим Шугалей, который связан с ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет BBC, передает УНН.

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чадские спецслужбы заинтересовались деятельностью Шугалея после визитов в предвыборные штабы кандидата в президенты Махамата Деби, который позже одержал победу на выборах. Французское издание Jeune Afrique отмечает, что Шугалей и его коллеги могли влиять на избирательный процесс в стране, что потенциально создавало угрозу внутренней безопасности.

Кто такой Максим Шугалей?

Максим Шугалей-пропагандист, годами работавший на интересы России в Африке. Его называют одним из ключевых деятелей информационной экспансии кремля на континенте. С 2023 года он находится под санкциями ЕС и Украины за распространение дезинформации и поддержку режимов, лояльных к рф.

Шугалей работал на фонд "защиты национальных ценностей", продвигавший интересы группы"Вагнер". Его задачи включали вмешательство в избирательные процессы, организацию дезинформационных кампаний и поддержку режимов, противостоящих западному влиянию.

В 2019 году он уже был вовлечен в скандал из-за ареста в Ливии, до его обвинили в шпионаже и политических манипуляциях.

Причины ареста в Чаде

официально Чад не назвал причин задержания Шугалея и его коллег. Впрочем, аналитики считают, что они могли представлять угрозу для стабильности страны.

Шугалей и Суэйфан встречались перед выборами с командой Махамата Даби, сына бывшего диктатора адрес Деби. После победы Деби-младшего главный оппонент был убит правительственными войсками, что привлекло внимание к участию россиян в политическом процессе страны.

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Американские спецслужбы ранее заявляли о заговоре ЧВК "Вагнер" с целью ликвидации Деби. Хотя план провалился, связь между вагнеровцами и попытками дестабилизации региона по-прежнему вызывает беспокойство.

Что известно о других задержанных?

Самира Суэйфана СМИ называли "социологом", хотя его истинная роль остается неизвестной. Евгений Царев, вероятно, имеет связи с торговой палатой России и выступал на форумах, посвященных инвестициям в Африке. Белоус Андрей Денисевич, по предположениям, действовал в интересах Минска, лоббируя бизнес-интересы, близкие к Александру Лукашенко.

Почему их отпустили?

Аналитики предполагают, что освобождение задержанных – это часть политического маневра чада, направленного на балансирование между Россией и Западом. Несмотря на растущее влияние кремля в регионе, страна сохраняет стратегические отношения с Францией, которая имеет военное присутствие в Чаде.

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Россия с мая заявляет о том, что влияние Запада в Чаде ослабевает.В то же время арест и освобождение Шугалея свидетельствуют об обострении борьбы за влияние в регионе. Но реальных доказательств российского военного присутствия в стране нет.

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Деятельность Шугалея, охватывающая манипуляции общественным мнением является частью стратегии Москвы по усилению своего влияния на континенте.

Увольнение из Чада вряд ли остановит эту работу, скорее это подчеркивает, что борьба за Африку продолжается. Россия стремится получить полное господство над Сахельским регионом Западной Африки и уже имеет тесные связи с двумя соседями чада – Нигером и Центральноафриканской Республикой (ЦАР), страной, где влияние России на континенте наиболее сильное.

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