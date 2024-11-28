Африканская интрига: почему власти Чада задержали и отпустили российского пропагандиста Шугалея

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 126666 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 185313 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 190235 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 189799 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 139414 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 131260 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 136436 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 147118 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114899 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125244 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

 • 106646 просмотра
рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

 • 105601 просмотра
В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

 • 100458 просмотра
рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

 • 107596 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 25720 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 126994 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 152395 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 185305 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 190230 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 189793 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 11627 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 25720 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 104701 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 112188 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 117856 просмотра
Актуальное
Африканская интрига: почему власти Чада задержали и отпустили российского пропагандиста Шугалея

Африканская интрига: почему власти Чада задержали и отпустили российского пропагандиста Шугалея

Киев  •  УНН

 • 6755 просмотра

Read in English

Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК "Вагнер". Их задержали в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.

Чад освободил нескольких россиян и белоруса, которые находились в следственном изоляторе столицы Нджамены с сентября 2024 года. Сейчас они вернулись в Россию.  одной из ключевых фигур среди группы задержанных является Максим Шугалей, который связан с ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет BBC, передает УНН

детали

чадские спецслужбы заинтересовались деятельностью Шугалея после визитов в предвыборные штабы кандидата в президенты Махамата Деби, который позже одержал победу на выборах. Французское издание Jeune Afrique отмечает, что Шугалей и его коллеги могли влиять на избирательный процесс в стране, что потенциально создавало угрозу внутренней безопасности.

Кто такой Максим Шугалей?

Максим Шугалей-пропагандист, годами работавший на интересы России в Африке. Его называют одним из ключевых деятелей информационной экспансии кремля на континенте. С 2023 года он находится под санкциями ЕС и Украины за распространение дезинформации и поддержку режимов, лояльных к рф.

Шугалей работал на фонд "защиты национальных ценностей", продвигавший интересы группы"Вагнер". Его задачи включали вмешательство в избирательные процессы, организацию дезинформационных кампаний и поддержку режимов, противостоящих западному влиянию.

В 2019 году он уже был вовлечен в скандал из-за ареста в Ливии, до его обвинили в шпионаже и политических манипуляциях.

Причины ареста в Чаде

 официально Чад не назвал причин задержания Шугалея и его коллег. Впрочем, аналитики считают, что они могли представлять угрозу для стабильности страны.

Шугалей и Суэйфан встречались перед выборами с командой Махамата Даби, сына бывшего диктатора адрес Деби. После победы Деби-младшего главный оппонент был убит правительственными войсками, что привлекло внимание к участию россиян в политическом процессе страны.

Сбитый в Судане самолет с российским экипажем, мог обеспечивать армию24 окт. 2024, 12:15 • 17366 просмотров

Американские спецслужбы ранее заявляли о заговоре ЧВК "Вагнер" с целью ликвидации Деби. Хотя план провалился, связь между вагнеровцами и попытками дестабилизации региона по-прежнему вызывает беспокойство.

Что известно о других задержанных?

Самира Суэйфана СМИ называли "социологом", хотя его истинная роль остается неизвестной. Евгений Царев, вероятно, имеет связи с торговой палатой России и выступал на форумах, посвященных инвестициям в Африке. Белоус Андрей Денисевич, по предположениям, действовал в интересах Минска, лоббируя бизнес-интересы, близкие к Александру Лукашенко.

Почему их отпустили?  

Аналитики предполагают, что освобождение задержанных – это часть политического маневра чада, направленного на балансирование между Россией и Западом. Несмотря на растущее влияние кремля в регионе, страна сохраняет стратегические отношения с Францией, которая имеет военное присутствие в Чаде.

В Мали правящая хунта назначила генерала новым премьер-министром21 нояб. 2024, 16:24 • 21412 просмотров

Россия с мая заявляет о том, что влияние Запада в Чаде ослабевает.В то же время арест и освобождение Шугалея свидетельствуют об обострении борьбы за влияние в регионе. Но реальных доказательств российского военного присутствия в стране нет.

российская пропагандистская машина в Африке

Деятельность Шугалея, охватывающая манипуляции общественным мнением является частью стратегии Москвы по усилению своего влияния на континенте.

Увольнение из Чада вряд ли остановит эту работу, скорее это подчеркивает, что борьба за Африку продолжается. Россия стремится получить полное господство над Сахельским регионом Западной Африки и уже имеет тесные связи с двумя соседями чада – Нигером и Центральноафриканской Республикой (ЦАР), страной, где влияние России на континенте наиболее сильное. 

США выведут своих военных из африканских стран Чад и Нигер26 апр. 2024, 09:37 • 16501 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
chadЧад
maliМали
liviyaЛивия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз