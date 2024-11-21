В Мали правящая хунта назначила генерала новым премьер-министром

ukenru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 67220 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
12:25 • 103950 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 116696 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 130400 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 140979 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 144303 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 204427 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 197243 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 122771 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 188905 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 154273 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 157828 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

 • 131273 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

 • 116050 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

 • 112722 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

 • 111700 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 157828 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 204428 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 164310 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 197243 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 188905 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

16:38 • 3829 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

16:37 • 5593 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 18435 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

13:49 • 30395 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

 • 111700 просмотра
Актуальное
В Мали правящая хунта назначила генерала новым премьер-министром

В Мали правящая хунта назначила генерала новым премьер-министром

Киев  •  УНН

 • 4834 просмотра

Read in English

Генерал-майор Абдулайе Майга стал новым премьер-министром Мали после отставки предшественника, который критиковал хунту. Бывший премьер осуждал неспособность военных провести демократические выборы в обещанный срок.

В Мали, где с лета 2020 года произошли два военных переворота, новым премьер-министром назначен военный генерал. Предшественники, которые критиковали неспособность хунты провести демократические выборы, отстранены.

Передает УНН со ссылкой на EFE.

Правитель Мали Ассими Гойта назначил генерал-майора Абдулайе Майгу новым премьер-министром страны. Предыдущий премьер-министр отстранен за критику постоянства военных у власти.

Премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига отправлен в отставку после критики военного правительства, находящегося у власти, об этом свидетельствует указ президента Мали, который озвучил государственный телеканал ORTM.

Среди прочего, бывший премьер-министр Майга критиковал неспособность хунты провести демократические выборы в течение обещанного 24-месячного переходного периода. Новое правительство должно быть сформировано в ближайшие несколько дней.

Справка

Хунта, находящаяся у власти, порвала отношения с Францией - бывшей колониальной державой, - выгнала французские международные миссии и миссии ООН из страны, а также обратилась к России и соседней военной хунте, находящейся у власти в Нигере и Буркина-Фасо, и всё это в контексте серьёзного кризиса безопасности и экономического кризиса.

Вопреки экономической зависимости от чая: на юге Индии возрождают "зеленые пустыни"20 нояб. 2024, 15:31 • 17255 просмотров

Мали страдает от растущих террористических атак, совершаемых группами, лояльными Аль-Каиде и Исламскому государству, и в течение нескольких месяцев в стране наблюдается еще один открытый конфликт с независимыми силами на севере страны (Азавад), которые объявили войну хунте после десяти лет мира.

Напомним,

 УНН передавал, что Мали и китайская компания ппостроят завод по производству взрывчатых веществ.

В Нигерии помиловали 29 детей, которых хотели приговорить к смертной казни6 нояб. 2024, 02:08 • 27249 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
maliМали
frantsiyaФранция