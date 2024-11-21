В Мали правящая хунта назначила генерала новым премьер-министром
Киев • УНН
Генерал-майор Абдулайе Майга стал новым премьер-министром Мали после отставки предшественника, который критиковал хунту. Бывший премьер осуждал неспособность военных провести демократические выборы в обещанный срок.
В Мали, где с лета 2020 года произошли два военных переворота, новым премьер-министром назначен военный генерал. Предшественники, которые критиковали неспособность хунты провести демократические выборы, отстранены.
Передает УНН со ссылкой на EFE.
Правитель Мали Ассими Гойта назначил генерал-майора Абдулайе Майгу новым премьер-министром страны. Предыдущий премьер-министр отстранен за критику постоянства военных у власти.
Премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига отправлен в отставку после критики военного правительства, находящегося у власти, об этом свидетельствует указ президента Мали, который озвучил государственный телеканал ORTM.
Среди прочего, бывший премьер-министр Майга критиковал неспособность хунты провести демократические выборы в течение обещанного 24-месячного переходного периода. Новое правительство должно быть сформировано в ближайшие несколько дней.
Справка
Хунта, находящаяся у власти, порвала отношения с Францией - бывшей колониальной державой, - выгнала французские международные миссии и миссии ООН из страны, а также обратилась к России и соседней военной хунте, находящейся у власти в Нигере и Буркина-Фасо, и всё это в контексте серьёзного кризиса безопасности и экономического кризиса.
Вопреки экономической зависимости от чая: на юге Индии возрождают "зеленые пустыни"20 нояб. 2024, 15:31 • 17255 просмотров
Мали страдает от растущих террористических атак, совершаемых группами, лояльными Аль-Каиде и Исламскому государству, и в течение нескольких месяцев в стране наблюдается еще один открытый конфликт с независимыми силами на севере страны (Азавад), которые объявили войну хунте после десяти лет мира.
Напомним,
УНН передавал, что Мали и китайская компания ппостроят завод по производству взрывчатых веществ.
В Нигерии помиловали 29 детей, которых хотели приговорить к смертной казни6 нояб. 2024, 02:08 • 27249 просмотров