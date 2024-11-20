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Вопреки экономической зависимости от чая: на юге Индии возрождают "зеленые пустыни"

Киев  •  УНН

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В южноиндийском регионе Нилгирис экологи пытаются восстановить естественные леса, уничтоженные чайными плантациями. Промышленное выращивание чая за 200 лет уничтожило 70% местных лесов и лугов.

Индийский регион на территории гор Западные Гаты (или Сахьядри) еще 200 лет назад, из-за влияния британских колонизаторов, был засажен рядами чайных плантаций. Но раньше личи и рощи покрывали значительную территорию вокруг гор. Экологи что промышленное выращивание чая уничтожило питательные вещества почвы, но организуясь в группы, специалисты и волонтеры пытаются вернуть леса - дом для более 600 местных растений и 150 видов животных.

Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Разбросанные рощи местных деревьев, цветов и кое-где доисторических захоронений втиснуты между сотнями тысяч чайных кустов в южноиндийском регионе Нилгирис. Почти 200 лет назад британские колонизаторы создали на территориях вдоль Западных Гат ряды чайных плантаций. Те несколько рощ, которые сохранились по сей день, сейчас находятся под защитой коренных общин, которые оберегают их ради своей веры и традиций. Также за ними ухаживают экологи, - например, вывозят чайные деревья с заброшенных ферм и высаживают семена, происходящие именно для этого биоразнообразного региона.

Сейчас существует инициатива по возвращению естественного дома для более 600 местных растений и 150 видов животных. Речь идет в частности о тех, которые встречаются только в регионе Нилгирис, и в окружающей местности.

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Но насколько хватит усилий, чтобы возродить "зеленые пустыни"?

С одной стороны, экологи утверждают, что выращивание чая в промышленных масштабах уничтожило питательные вещества в почве и привело к проблемам с такими животными, как слоны и гауры, или индийские бизоны, поскольку этим животным осталось мало леса для жизни.

Но с другой стороны, следует отметить, что почти каждый из более чем 700-тысячного населения региона -  или выращивает черный, зеленый и белый чай;

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или работает с почти тремя миллионами туристов, которые приезжают сюда.

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Вред от чайной промышленности.

По оценкам, почти 55 000 гектаров чая было засажено в горах, что привело к повреждению почти 70% местных лугов и лесов.

Биологическое разнообразие отсутствует. Это не поддерживает местную фауну и не является источником пищи

- объясняет Гокул Халан, эксперт по водным ресурсам из Нилгириса, о чайных плантациях.

Справочно

Леса на территории чайных плантаций признаны Организацией Объединенных Наций одной из восьми "самых горячих точек биоразнообразия" в мире. Но есть проблема - на этих территориях зафиксирован процесс разрушения почвы. Из-за  чрезмерного использования пестицидов и других коммерческих методов ведения сельского хозяйства, экологи окрестили их "зелеными пустынями". Это касается региона Нилгирис.

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Более бедная земля делает эти земли более уязвимыми к оползням и наводнениям: соседний горный регион Ваянад претерпел разрушительные оползни, которые унесли жизни почти 200 человек в начале 2024 года.

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Нилгирис может постигнуть подобная участь, предостерегают экологи.  

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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