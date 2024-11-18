Дели окутал густой туман: из-за высокого уровня загрязнения воздуха вводятся ограничения

Качество воздуха в Дели ухудшилось, что побудило объявить ограничения борьбы с загрязнением в рамках Плана действий по поэтапному реагированию (GRAP) самого высокого уровня IV, пишет УНН со ссылкой на mint.

Детали

Школы для учеников до 11-го класса перейдут на онлайн-обучение, строительные работы будут запрещены, и только определенные транспортные средства смогут въезжать в Дели, для решения проблемы растущего загрязнения.

Индекс качества воздуха Дели (AQI) еще больше ухудшился, многие районы находятся в "тяжелой" категории индекса качества воздуха. По данным Центрального совета по контролю за загрязнением (CPCB), "тяжелая" категория по воздуху представляет опасность для здоровых людей и серьезно влияет на людей с существующими проблемами со здоровьем.

Среднесуточный индекс качества воздуха (AQI) в Дели резко вырос до 441 к 16 часам по местному времени в воскресенье и еще больше вырос до 457 к 19 часам, согласно данным Центрального совета по контролю за загрязнением (CPCB).

В связи с тем, что в большей части столицы и ее окрестностях ожидается падение видимости до 200 метров, Метеорологическое управление Индии (IMD) в понедельник выпустило оранжевый уровень опасности по туману в Дели от "плотного" до "очень плотного". Это повлияет на авиаперевозки, железнодорожные перевозки и поездки по дорогам.

Уровень загрязнения воздуха в Дели превысил норму ВОЗ в 30 раз