Уровень загрязнения воздуха в Дели превысил норму ВОЗ в 30 раз
Киев • УНН
В столице Индии критически ухудшилось качество воздуха, превысив безопасные нормы ВОЗ в 25-30 раз. Власти призывают жителей оставаться дома и ограничивают строительство из-за высокого уровня загрязнения PM 2.5.
Качество воздуха в столице Индии Дели за последние несколько дней существенно ухудшилось. На прошлой неделе уровень загрязнения превысил рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) безопасную границу в 25-30 раз в нескольких местах города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
Эксперты предупреждают, что ситуация в Индии ухудшится в ближайшие дни из-за погодных условий, использования петард во время фестиваля Дивали в четверг и сжигания остатков урожая в соседних штатах.
Ежегодно с октября по январь Нью-Дели и еще ряд городов на севере Индии сообщают о чрезвычайных уровнях загрязнения воздуха. Из-за этого закрывают школы и офисы, также есть перебои в работе предприятий.
Уровень мелких твердых частиц (известных как PM 2.5), которые могут проникать глубоко в легкие и вызывать целый ряд заболеваний, в некоторых районах в понедельник достиг 350 микрограммов на кубический метр, свидетельствуют данные с правительственного веб-сайта Safar.
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Согласно данным сайта, качество воздуха классифицируется как «очень плохое», когда уровень PM 2,5 достигает 300-400, и считается «опасным» при показателе 400-500.
Власти Дели предупредили жителей оставаться как можно больше в помещении и ограничили строительную активность в городе.
Они также призвали людей пользоваться общественным транспортом, чтобы уменьшить выбросы от автомобилей.