Уровень загрязнения воздуха в Дели превысил норму ВОЗ в 30 раз

ukenru
Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 103297 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 113200 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 115664 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 115612 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 108388 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 129078 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 106415 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
28 октября 2024, 07:42 • 106045 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160364 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 266930 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хорватия планирует передать Украине десятки танков и бронемашин

Хорватия планирует передать Украине десятки танков и бронемашин

23:44 • 87416 просмотра
Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление

Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление

00:34 • 86848 просмотра
Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

01:59 • 91704 просмотра
В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили

В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили

03:19 • 81288 просмотра
В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

04:07 • 65265 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 129058 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 123903 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 266916 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 261489 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 279723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 88684 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 104448 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 105872 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 106195 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 109348 просмотра
Актуальное
Уровень загрязнения воздуха в Дели превысил норму ВОЗ в 30 раз

Уровень загрязнения воздуха в Дели превысил норму ВОЗ в 30 раз

Киев  •  УНН

07:44 • 1537 просмотра

Read in English

В столице Индии критически ухудшилось качество воздуха, превысив безопасные нормы ВОЗ в 25-30 раз. Власти призывают жителей оставаться дома и ограничивают строительство из-за высокого уровня загрязнения PM 2.5.

Качество воздуха в столице Индии Дели за последние несколько дней существенно ухудшилось. На прошлой неделе уровень загрязнения превысил рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) безопасную границу в 25-30 раз в нескольких местах города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC

Детали 

Эксперты предупреждают, что ситуация в Индии ухудшится в ближайшие дни из-за погодных условий, использования петард во время фестиваля Дивали в четверг и сжигания остатков урожая в соседних штатах. 

Ежегодно с октября по январь Нью-Дели и еще ряд городов на севере Индии сообщают о чрезвычайных уровнях загрязнения воздуха. Из-за этого закрывают школы и офисы, также есть перебои в работе предприятий. 

Уровень мелких твердых частиц (известных как PM 2.5), которые могут проникать глубоко в легкие и вызывать целый ряд заболеваний, в некоторых районах в понедельник достиг 350 микрограммов на кубический метр, свидетельствуют данные с правительственного веб-сайта Safar.

Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые29 октября 2024, 02:33 • 16970 просмотров

Согласно данным сайта, качество воздуха классифицируется как «очень плохое», когда уровень PM 2,5 достигает 300-400, и считается «опасным» при показателе 400-500.

Власти Дели предупредили жителей оставаться как можно больше в помещении и ограничили строительную активность в городе.

Они также призвали людей пользоваться общественным транспортом, чтобы уменьшить выбросы от автомобилей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
deliДели
indiyaИндия