Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые
Киев • УНН
Концентрация CO2 в атмосфере достигла самого высокого уровня за всю историю человечества. Потенциал удержания тепла в атмосфере на 51,5% выше, чем в 1990 году.
Загрязнение атмосферы Земли, вызывающее потепление планеты, за прошлый год достигло самого высокого уровня в истории человечества, что является тревожным показателем неспособности мира сдержать изменение климата. На это указывают данные отчета Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает The Washington Post, пишет УНН.
Концентрация углекислого газа, важнейшего фактора, ведущего к глобальному потеплению, растет быстрее, чем когда-либо с момента эволюции нашего вида
Детали
Отмечается, что повышение уровня CO2 коррелируется со стабильно высокими темпами потребления ископаемого топлива. Кроме того, экосистемы становятся потенциально менее способными поглощать избыток углерода.
Параллельно, исторических максимумов в 2023 году достигли выбросы парниковых газов метана и оксида азота. Таким образом, общий потенциал удержания тепла в атмосфере сейчас на 51,5% выше, чем в 1990 году, когда ученые впервые предупредили, что мир стоит на пути к катастрофическому изменению климата.
Напомним
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