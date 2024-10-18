Людство вперше вивело з рівноваги глобальний колообіг води - звіт
Київ • УНН
Глобальна комісія з економіки води повідомляє про безпрецедентний стрес для водного циклу через людську діяльність. Це загрожує продовольчій безпеці, економіці та життю мільярдів людей.
Людство вперше в історії порушило глобальний водний цикл, що призвело до масштабної водної кризи. Це може мати наслідки для економіки, виробництва продовольства та життя мільярдів людей. Про це йдеться у новому звіті Глобальної комісії з економіки води, передає CNN, пише УНН.
Уперше в історії людства ми виводимо глобальний водний цикл з рівноваги.–На опади як джерело всієї прісної води більше не можна покладатися,
Зазначається, що дсятиліття руйнівного землекористування та нераціонального використання водних ресурсів у поєднанні з антропогенною кліматичною кризою спричинили "безпрецедентний стрес" для глобального водного циклу, ідеться в доповіді.
Через порушення колообігу майже 3 млрд людей стикаються з нестачею води. Врожаї зменшуються, а "населені пункти опускаються", оскільки ґрунтові води під ними висихають.
Наслідки будуть ще більш катастрофічними, якщо не вжити термінових заходів, вважають автори документа. Водна криза загрожує більш як 50% світового виробництва продовольства й може скоротити ВВП країн на 8% до 2050 року, а в країнах з низьким рівнем доходу втрати можуть сягати до 15%.
У доповіді розрізняють "блакитну воду", рідку воду в озерах, річках і водоносних горизонтах, і "зелену воду" – вологу, що зберігається в ґрунтах і рослинах.
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Стабільне постачання зеленої води є життєво важливим для рослинності, яка стримує вуглець, що нагріває планету. Але шкода довкіллю, яку завдає людина, зокрема знищуючи водно-болотні угіддя й вирубаючи ліси, виснажує ці поглиначі вуглецю й прискорює глобальне потепління. Своєю чергою, спека, спричинена зміною клімату, висушує ландшафти, зменшує кількість вологи та підвищує ризик пожеж.
Криза загострюється через зростання потреби у воді. У доповіді підраховано, що в середньому люди потребують щонайменше 4 тис. літрів на день, щоб вести "гідне життя", що набагато більше, ніж 50-100 літрів, які ООН вважає необхідними для задоволення базових потреб.
Автори доповіді вважають, що уряди країн світу мають визнати водний цикл "спільним благом" і розв'язувати його проблеми спільно.
Зокрема, вони закликають до "фундаментального переосмислення ролі води в економіці".
"Глобальна водна криза – це трагедія, але це також можливість трансформувати економіку води", – сказала генеральний директор Світової організації торгівлі та співголова Глобальної комісії з економіки води Нгозі Оконджо-Івеала. Вона наголосила, що важливо правильно оцінювати воду, "щоб визнати її дефіцит і численні вигоди, які вона приносить".
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