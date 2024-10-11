За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

ukenru
10:16 • 34386 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 73362 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 132222 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 175822 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 253865 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164356 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141420 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128121 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193200 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77389 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119190 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 55435 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 89144 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 65456 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 51536 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119190 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 253849 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193192 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 223851 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2531 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 12503 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18177 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24134 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35341 перегляди
Актуальне
За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

Київ • УНН

 • 17071 перегляди

За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.

За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), за останні пів століття популяції диких тварин по всьому світу скоротилися більш ніж на 70 відсотків. Про це повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі

Природоохоронна організація опублікувала в четвер звіт про стан понад 5 000 видів ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб, попередивши, що такі місця проживання диких тварин як тропічні ліси Амазонки наближаються до "критичної точки", що може мати "катастрофічні наслідки" для більшості видів.

У звіті "Жива планета" йдеться про те, що чисельність 35 000 досліджуваних популяцій скоротилася на 73% з 1970 року, в основному через вплив людини. Найбільше скорочення було зафіксовано в популяціях прісноводних видів, за ними йдуть наземні та морські хребетні.

Серед наведених у звіті даних зазначається, що популяція рожевих річкових дельфінів і дельфінів тукусі в бразильському штаті Амазонас скоротилася на 65% і 57% відповідно в результаті полювання, причому їхньому виживанню також загрожує зміна клімату.

У Габоні кількість лісових слонів скоротилася на 78-81%, а дослідники WWF знайшли "вагомі докази" браконьєрства заради торгівлі слоновою кісткою. Оскільки в Габоні мешкає майже половина лісових слонів континенту, це скорочення вважається "значною втратою" для майбутнього виду.

Домашні тварини можуть покращити здоров’я ваших дітей – дослідження31.01.24, 06:30 • 25824 перегляди

Також у звіті зазначається, що втрата та деградація середовищ існування, спричинена насамперед системами продовольства, є найбільшою загрозою для популяцій диких тварин у всьому світі, за якою слідують надмірна експлуатація, інвазійні види та хвороби.

"Йдеться не лише про дику природу, а й про основні екосистеми, які підтримують життя людини. Зміни можуть бути незворотними і мати руйнівні наслідки для людства", - сказав директор з охорони природи WWF Дауді Сумба, наводячи приклад вирубки лісів у Амазонії, яка може "перетворити цю критично важливу екосистему з поглинача вуглецю на джерело вуглецю".

Серед інших загроз - зміна клімату, зокрема в Латинській Америці та Карибському басейні, і забруднення, особливо в Північній Америці, Азії та Тихоокеанському регіоні.

Хороша новина полягає в тому, що ми ще не пройшли точку неповернення,

- сказала генеральний директор WWF International Кірстен Шуйт.

Вона вказала на глобальні зусилля, включаючи пакт, прийнятий на останньому засіданні ООН з біорізноманіття в 2022 році, щоб захистити 30% планети до 2030 року від забруднення, деградації та зміни клімату.

Деякі популяції стабілізувалися або навіть збільшилися завдяки зусиллям зі збереження і реінтродукції видів, йдеться у звіті. Наприклад, європейський зубр зник у дикій природі в 1927 році, але в 2020 році налічував 6 800 особин завдяки масштабному розведенню та успішній реінтродукції, переважно на заповідних територіях.

Радіоактивні роги проти браконьєрів: вчені ввели носорогам радіоізотопи, які не становлять ризику для тварин01.07.24, 18:19 • 22229 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
brazyliiaБразилія
tykhyi-okeanТихий океан
aziiaАзія
pivnichna-amerykaПівнічна Америка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17