За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), за останні пів століття популяції диких тварин по всьому світу скоротилися більш ніж на 70 відсотків. Про це повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

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Природоохоронна організація опублікувала в четвер звіт про стан понад 5 000 видів ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб, попередивши, що такі місця проживання диких тварин як тропічні ліси Амазонки наближаються до "критичної точки", що може мати "катастрофічні наслідки" для більшості видів.

У звіті "Жива планета" йдеться про те, що чисельність 35 000 досліджуваних популяцій скоротилася на 73% з 1970 року, в основному через вплив людини. Найбільше скорочення було зафіксовано в популяціях прісноводних видів, за ними йдуть наземні та морські хребетні.

Серед наведених у звіті даних зазначається, що популяція рожевих річкових дельфінів і дельфінів тукусі в бразильському штаті Амазонас скоротилася на 65% і 57% відповідно в результаті полювання, причому їхньому виживанню також загрожує зміна клімату.

У Габоні кількість лісових слонів скоротилася на 78-81%, а дослідники WWF знайшли "вагомі докази" браконьєрства заради торгівлі слоновою кісткою. Оскільки в Габоні мешкає майже половина лісових слонів континенту, це скорочення вважається "значною втратою" для майбутнього виду.

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Також у звіті зазначається, що втрата та деградація середовищ існування, спричинена насамперед системами продовольства, є найбільшою загрозою для популяцій диких тварин у всьому світі, за якою слідують надмірна експлуатація, інвазійні види та хвороби.

"Йдеться не лише про дику природу, а й про основні екосистеми, які підтримують життя людини. Зміни можуть бути незворотними і мати руйнівні наслідки для людства", - сказав директор з охорони природи WWF Дауді Сумба, наводячи приклад вирубки лісів у Амазонії, яка може "перетворити цю критично важливу екосистему з поглинача вуглецю на джерело вуглецю".

Серед інших загроз - зміна клімату, зокрема в Латинській Америці та Карибському басейні, і забруднення, особливо в Північній Америці, Азії та Тихоокеанському регіоні.

Хороша новина полягає в тому, що ми ще не пройшли точку неповернення, - сказала генеральний директор WWF International Кірстен Шуйт.

Вона вказала на глобальні зусилля, включаючи пакт, прийнятий на останньому засіданні ООН з біорізноманіття в 2022 році, щоб захистити 30% планети до 2030 року від забруднення, деградації та зміни клімату.

Деякі популяції стабілізувалися або навіть збільшилися завдяки зусиллям зі збереження і реінтродукції видів, йдеться у звіті. Наприклад, європейський зубр зник у дикій природі в 1927 році, але в 2020 році налічував 6 800 особин завдяки масштабному розведенню та успішній реінтродукції, переважно на заповідних територіях.

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