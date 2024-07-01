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Радіоактивні роги проти браконьєрів: вчені ввели носорогам радіоізотопи, які не становлять ризику для тварин

Київ • УНН

 • 22229 перегляди

Дослідники з Південної Африки ввели радіоактивний матеріал у роги 20 носорогів для боротьби з браконьєрством, щоб зробити роги помітними на кордонах і непридатними для продажу на чорному ринку в разі браконьєрства.

Радіоактивні роги проти браконьєрів: вчені ввели носорогам радіоізотопи, які не становлять ризику для тварин

Команда дослідників з Південної Африки переконана, що здійснила "прорив історичного масштабу" у рамках проєкту боротьби з браконьєрством: у роги 20 носорогів ввели радіоактивний матеріал. Вчені пояснили про вплив ізотопів на інших тварин, передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Дослідники з Південної Африки ввели радіоактивний матеріал у роги 20 носорогів, у рамках дослідницького проекту, спрямованого на зменшення браконьєрства.

Ми вводимо радіоізотопи носорогам вперше 

- зазначив професор Джеймс Ларкін з Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі.

Крихітна кількість радіоактивного матеріалу була прикріплена до рогів 20 тварин - без видимої шкоди для носорогів або навколишнього середовища.

Задум надзвичайно важливий: як вказується, в результаті цього поєднання  тварини будуть краще захищені. Якщо тварину намагаються провезти контрабандою через митницю, це буде видно. Якщо тварину вбивають браконьєри, "мічена" слонова кістка більше не може перетнути кордон і потрапити на міжнародний чорний ринок.

Довідка

Дослідження, в якому беруть участь ветеринари і ядерні експерти, починається з того, що тварину присипляють, а потім просвердлюють отвір в розі і обережно вводять ядерний матеріал. Цього тижня дослідники з Відділу радіаційної та медичної фізики Університету Вітватерсранда в Південній Африці ввели 20 живим носорогам ці ізотопи.

Вчені сподіваються, що цей процес можна повторити, щоб врятувати інші дикі види, вразливі до браконьєрства, такі як слони і панголіни.

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Ми робимо це, тому що це значно полегшує перехоплення цих рогів, коли вони переправляються через міжнародні кордони, оскільки існує глобальна мережа радіаційних моніторів, які були розроблені для запобігання ядерному тероризмую. І ми працюємо в цьому напрямку

- сказав професор Джеймс Ларкін, який очолює проект.

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