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Браконьєрство у "Тузлівських лиманах": керівництво проти військових

Київ • УНН

 • 20946 перегляди

Двоє рибалок були спіймані на незаконному вилові та браконьєрстві 12 скатів вагою 25 кг і кількох крабів у Національному парку "Тузловські лимани" в Одеській області, їм загрожує кримінальна відповідальність за порушення рибальського законодавства.

Браконьєрство у "Тузлівських лиманах": керівництво проти військових

Прикордонники Одеського загону, за оперативною інформацією, спільно зі співробітниками Нацполіції та представниками національного природного парку "Тузлівські лимани" викрили двох рибалок, які незаконно здійснювали вилов живих водних біоресурсів. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що охоронці кордону під час патрулювання узбережжя Чорного моря помітили гумовий човен, з якого чоловік здійснював браконьєрську діяльність.

Окрім того, неподалік від берега був ще один рибалка, який очікував на свого спільника, ймовірно знаючи, що улов буде значним.

На момент викриття чоловіки встигли виловити 12 скатів загальною вагою 25 кілограмів та декілька крабів. В діях порушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 249 ККУ "Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним, добувним промислом

- повідомили в ДПСУ.

Примітно, що позиція керівниці нацпарку Ірини Вихристюк іде у розріз з Одеською військовою цивільною адміністрацією, які забороняють вилов риби на території нацпарку

Нагадаємо

За останні два роки поліція зафіксувала 5 випадків браконьєрства в національному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області. Раніше УНН повідомляв, що в нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство.  
Додамо

Національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни.

Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад. Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо допустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їх фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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