У поліції підтвердили факти браконьєрства на території національного парку "Тузлівські лимани"
Київ • УНН
Зпочатку 2022 року поліція зафіксувала 5 випадків браконьєрства в національному парку "Тузловські лимани" в Одеській області.
За останні два роки поліція зафіксувала 5 фактів браконьєрства на території національного парку "Тузлівські лимани". Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ГУ НП в Одеській області, передає УНН.
В ході перевірки було встановлено, що з початку 2022 року по теперішній час Білгород Дністровським РВП ат ВП№2 Білгород Дністровського РВП було зафіксовано 5 фактів браконьєрства, відомості про що внесені до ЄРД
Раніше УНН повідомляв, що в нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство.
Додамо, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.
Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо допустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їх фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.