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У поліції підтвердили факти браконьєрства на території національного парку "Тузлівські лимани"

У поліції підтвердили факти браконьєрства на території національного парку "Тузлівські лимани"

Київ • УНН

 • 122970 перегляди

Зпочатку 2022 року поліція зафіксувала 5 випадків браконьєрства в національному парку "Тузловські лимани" в Одеській області.

За останні два роки поліція зафіксувала 5 фактів браконьєрства на території національного парку "Тузлівські лимани". Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ГУ НП в Одеській області, передає УНН.

В ході перевірки було встановлено, що з початку 2022 року по теперішній час Білгород Дністровським РВП ат ВП№2 Білгород Дністровського РВП було зафіксовано 5 фактів браконьєрства, відомості про що внесені до ЄРД

- йдеться у повідомленні

Раніше УНН повідомляв, що в нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство

Додамо, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо допустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їх фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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