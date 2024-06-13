В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

За последние два года полиция зафиксировала 5 фактов браконьерства на территории национального парка «Тузловские лиманы». Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГУ НП в Одесской области, передает УНН.

В ходе проверки было установлено, что с начала 2022 года по настоящее время Белгород Днестровским РВП ат ВП№2 Белгород Днестровского РВП было зафиксировано 5 фактов браконьерства, сведения о чем внесены в ЕРД - говорится в сообщении

Ранее УНН сообщал, что в нацпарке «Тузловские лиманы» выявлено массовое браконьерство.

Добавим, что национальный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет «Тузловских лиманов» - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.