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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 11:29  •  949 просмотра

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С начала 2022 года полиция зафиксировала 5 случаев браконьерства в национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.

За последние два года полиция зафиксировала 5 фактов браконьерства на территории национального парка «Тузловские лиманы». Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГУ НП в Одесской области, передает УНН.

В ходе проверки было установлено, что с начала 2022 года по настоящее время Белгород Днестровским РВП ат ВП№2 Белгород Днестровского РВП было зафиксировано 5 фактов браконьерства, сведения о чем внесены в ЕРД

- говорится в сообщении

Ранее УНН сообщал, что в нацпарке «Тузловские лиманы» выявлено массовое браконьерство

Добавим, что национальный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет «Тузловских лиманов» - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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