Пограничники Одесского отряда, по оперативной информации, совместно с сотрудниками Нацполиции и представителями национального природного парка "Тузловские лиманы" разоблачили двух рыбаков, которые незаконно осуществляли вылов живых водных биоресурсов. Мужчинам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Уточняется, что пограничники во время патрулирования побережья Черного моря заметили резиновую лодку, с которой мужчина осуществлял браконьерскую деятельность.

Кроме того, неподалеку от берега был еще один рыбак, который ожидал своего сообщника, вероятно зная, что улов будет значительным.

На момент разоблачения мужчины успели выловить 12 скатов общим весом 25 килограммов и несколько крабов. В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом - сообщили в ГПСУ.

Примечательно, что позиция руководительницы нацпарка Ирины Выхристюк идет в разрез с Одесской военной гражданской администрацией, которые запрещают вылов рыбы на территории нацпарка

Напомним

За последние два года полиция зафиксировала 5 случаев браконьерства в национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области. Ранее УНН сообщал, что в нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство.

Добавим

Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны.

Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок. Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

