Киев • УНН
Исследователи из Южной Африки ввели радиоактивный материал в рога 20 носорогов для борьбы с браконьерством, чтобы сделать рога заметными на границах и непригодными для продажи на черном рынке в случае браконьерства.
Команда исследователей из Южной Африки убеждена, что совершили "прорыв исторического масштаба" в рамках проекта борьбы с браконьерством: в рога 20 носорогов ввели радиоактивный материал. Ученые объяснили о влиянии изотопов на других животных, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Исследователи из Южной Африки ввели радиоактивный материал в рога 20 носорогов в рамках исследовательского проекта, направленного на уменьшение браконьерства.
Мы вводим радиоизотопы носорогам впервые
Крошечное количество радиоактивного материала было прикреплено к рогам 20 животных - без видимого вреда для носорогов или окружающей среды.
Замысел чрезвычайно важен: как указывается, в результате этого сочетания животные будут лучше защищены. Если животное пытаются провезти контрабандой через таможню, это будет видно. Если животное убивают браконьеры, "меченая" слоновая кость больше не может пересечь границу и попасть на международный черный рынок.
Справка
Исследование, в котором участвуют ветеринары и ядерные эксперты, начинается с того, что животное усыпляют, а затем просверливают отверстие в роге и осторожно вводят ядерный материал. На этой неделе исследователи из Отдела радиационной и медицинской физики Университета Витватерсранда в Южной Африке ввели 20 живым носорогам эти изотопы.
Ученые надеются, что этот процесс можно повторить, чтобы спасти другие дикие виды, уязвимые к браконьерству, такие как слоны и панголины.
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Мы делаем это, потому что это значительно облегчает перехват этих рогов, когда они переправляются через международные границы, поскольку существует глобальная сеть радиационных мониторов, которые были разработаны для предотвращения ядерного терроризма. И мы работаем в этом направлении
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