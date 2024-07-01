Команда исследователей из Южной Африки убеждена, что совершили "прорыв исторического масштаба" в рамках проекта борьбы с браконьерством: в рога 20 носорогов ввели радиоактивный материал. Ученые объяснили о влиянии изотопов на других животных, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Исследователи из Южной Африки ввели радиоактивный материал в рога 20 носорогов в рамках исследовательского проекта, направленного на уменьшение браконьерства.

Мы вводим радиоизотопы носорогам впервые - отметил профессор Джеймс Ларкин из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге.

Крошечное количество радиоактивного материала было прикреплено к рогам 20 животных - без видимого вреда для носорогов или окружающей среды.

Замысел чрезвычайно важен: как указывается, в результате этого сочетания животные будут лучше защищены. Если животное пытаются провезти контрабандой через таможню, это будет видно. Если животное убивают браконьеры, "меченая" слоновая кость больше не может пересечь границу и попасть на международный черный рынок.

Справка

Исследование, в котором участвуют ветеринары и ядерные эксперты, начинается с того, что животное усыпляют, а затем просверливают отверстие в роге и осторожно вводят ядерный материал. На этой неделе исследователи из Отдела радиационной и медицинской физики Университета Витватерсранда в Южной Африке ввели 20 живым носорогам эти изотопы.

Ученые надеются, что этот процесс можно повторить, чтобы спасти другие дикие виды, уязвимые к браконьерству, такие как слоны и панголины.

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Мы делаем это, потому что это значительно облегчает перехват этих рогов, когда они переправляются через международные границы, поскольку существует глобальная сеть радиационных мониторов, которые были разработаны для предотвращения ядерного терроризма. И мы работаем в этом направлении - сказал профессор Джеймс Ларкин, который возглавляет проект.

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