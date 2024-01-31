Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

Австралийская исследовательская группа обнаружила связь, согласно которой, дети, которые растут с собаками, более физически активны, чем дети без собак. Также в новом исследовании говорится о том, что наличие домашнего животного снижает риск хронических заболеваний.

Об этом передает УНН с ссылкой на International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Детали

Наличие собаки в семье делает детей более активными. Об этом свидетельствуют результаты долговременного австралийского исследования, выводы которого опубликованы в "Международном журнале поведенческого питания и физической активности".

Отмечается, что регулярные физические упражнения способствуют физическому и психическому здоровью детей. В соответствии с этим, Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям в возрасте от одного до четырех лет быть физически активными в течение трех часов в день, в возрасте от 5 лет уделять не менее одного часа умеренным или интенсивным физическим упражнениям ежедневно - например, через игру или спорт.

Многие исследования показывают, что дети, которые растут с собаками, более активны, чем те, у кого их нет. Дети и молодежь, которые часто гуляют и играют со своей собакой, с большей вероятностью выполняют рекомендуемый объем и продолжительность физической активности, чем другие.

Исследовательская группа во главе с Эммой Адамс из Университета Западной Австралии изучала, как приобретение, владение и потеря собаки влияет на физическую активность детей. Для этого они использовали данные из мониторов активности и заявления родителей из существующего долгосрочного исследования (с 2015 по 2021 год) об активности 600 детей в возрасте от двух до семи лет.

За этот период 204 ребенка имели собаку постоянно, 58 детей приобрели собаку за этот период, а в 31 случае собака за это время умерла.

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Девочки, которые имели собак, в среднем выполняли на восемь больше физических упражнений в неделю, таких как игры на улице, прогулки или игры с собакой, чем девочки, которые не имели собак. Если детям во время исследования давали собаку, количество этих еженедельных физических нагрузок увеличивалось на семь.

Исследователи также наблюдали увеличение легкой активности, особенно у девочек. Они тратили на 52 минуты больше в день на легкую физическую активность и игры, включая медленную ходьбу.

Больше пострадало поведение девочек, а дети, чьи собаки умерли во время исследования, были менее активными, чем раньше. Количество физических нагрузок в неделю уменьшилось на восемь для мальчиков и на десять для девочек.

Авторы заметили, что поведение девочек пострадало больше, чем мальчиков. После смерти собаки они ежедневно тратили на легкую физическую активность и игры на добрый час меньше времени, чем раньше.

Дети, потерявшие собаку, могут быть менее физически активными, поскольку они все еще скучают по своей собаке - объясняют исследователи.

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Если прогулки с семейной собакой не заменить другими видами деятельности после ее смерти, вполне возможно, что дети будут меньше заниматься спортом.

В целом наши результаты свидетельствуют о том, что приобретение и владение собакой положительно влияет на физическую активность детей, - подытоживают авторы.

Дополнение

Исследование предоставляет первые доказательства того, что приобретение собаки может привести к увеличению определенных физических нагрузок. По мнению авторов, собака в семье может также уменьшить долгосрочный риск хронических заболеваний у детей. При этом частота и продолжительность физической активности детей может сильно зависеть от породы, возраста и размера собаки, - эти характеристики следует учитывать в дальнейших исследованиях.

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