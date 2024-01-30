В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота
Киев • УНН
Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.
Во Львове хирурги провели первую в Украине операцию на сердце с применением робота Da Vinci. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, информирует УНН.
Детали
Оперировали 44-летнего Сергея Шарикова с Волыни. Врачи установили ему диагноз - ишемическая болезнь сердца. На момент обращения одна из главных артерий в сердце Сергея была сужена на 80%. Мужчина нуждался в срочной операции.
Как отмечается, он стал первым в Украине пациентом, которому выполнили операцию на сердце с помощью робота.
Выполнили уникальное вмешательство кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона.
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Как отмечается, такой способ вмешательства имеет ряд преимуществ: маленькие проколы вместо больших разрезов, точность выполнения и быстрая реабилитация.
Операция длилась три часа и прошла успешно. Уже на 4-е сутки Сергей уехал домой без всяких жалоб.
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В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота
Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.
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