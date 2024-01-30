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В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота

В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 10:18  •  11853 просмотра

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Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.

Во Львове хирурги провели первую в Украине операцию на сердце с применением робота Da Vinci. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, информирует УНН

Детали 

 Оперировали 44-летнего Сергея Шарикова с Волыни. Врачи установили ему диагноз - ишемическая болезнь сердца. На момент обращения одна из главных артерий в сердце Сергея была сужена на 80%. Мужчина нуждался в срочной операции. 

 Как отмечается, он стал первым в Украине пациентом, которому выполнили операцию на сердце с помощью робота.

Выполнили уникальное вмешательство кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона.

С помощью робота они спасли жизнь мужчины с предынфарктным состоянием и таким образом начали новый этап в развитии украинской кардиохирургии - роботизированный

- говорится в сообщении. 

Как отмечается, такой способ вмешательства имеет ряд преимуществ: маленькие проколы вместо больших разрезов, точность выполнения и быстрая реабилитация. 

Операция длилась три часа и прошла успешно. Уже на 4-е сутки Сергей уехал домой без всяких жалоб.

В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству29 январь 2024, 13:10 • 21393 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Здоровье
В Україні провели першу операцію на серці із застосуванням робота
First robotic heart surgery performed in Ukraine
Новости по теме

В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота

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