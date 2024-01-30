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В Україні провели першу операцію на серці із застосуванням робота

В Україні провели першу операцію на серці із застосуванням робота

Київ • УНН

 • 21918 перегляди

Хірурги у Львові провели першу в Україні роботизовану операцію на серці 44-річному чоловікові з важкою ішемічною хворобою серця. Операція, проведена за допомогою робота Da Vinci, пройшла успішно.

У Львові хірурги провели першу в Україні операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, інформує УНН

Деталі 

 Оперували 44-річного Сергія Шарікова з Волині. Лікарі встановили йому діагноз - ішемічна хвороба серця. На момент звернення одна із головних артерій у серці Сергія була звужена на 80%. Чоловік потребував термінової операції. 

 Як зазначається, він став першим в Україні пацієнтом, якому виконали операцію на серці за допомогою робота.

Виконали унікальне втручання кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона.

За допомогою робота вони врятували життя чоловіка із передінфарктним станом і таким чином започаткували новий етап у розвитку української кардіохірургії - роботизований

- йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. 

Операція тривала три години та минула успішно. Вже на 4-ту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг.

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Тетяна Краєвська

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