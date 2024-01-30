Как снизить уровень стресса - советы специалистов

Постоянный стресс наносит вред здоровью и увеличивает риск возникновения болезней сердца, тревожных расстройств и депрессии. Простые привычки, что помогут снизить уровень стресса, перечислили в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

Чтобы уменьшить влияние стресса на собственную жизнь, в ЦОЗ указывают, что можно изменить поведение и сформировать новые привычки:

Сделайте физическую активность частью вашей жизни. Исследования, как указано, подтверждают, что регулярные физические упражнения могут уменьшить стресс и облегчить симптомы тревоги. В ЦОЗ напомнили о рекомендации для взрослых заниматься как минимум 150 минут в неделю физической активностью умеренной интенсивности.

Позаботьтесь о сбалансированном питании. Наш рацион, как отмечается, влияет и на психическое здоровье. В одном из исследований говорится о том, что высокий уровень стресса у его участников был связан с нездоровым питанием. Поэтому советуют употреблять достаточно овощей и фруктов (400-600 г в сутки), цельных продуктов, сведите к минимуму потребление продуктов с высокой степенью обработки.

Сократите время с гаджетами. Ряд исследований, как указано, доказывают связь между чрезмерным использованием смартфонов и повышенным уровнем стресса. Чем больше вы проводите времени "в телефоне", тем хуже ваше психологическое состояние, отмечают в ЦОЗ.

Найдите время для себя. Как отмечается, доказано, что забота о себе помогает снизить уровень стресса. Это может быть чтение, медитация и любое другое хобби.

Проводите время с родными и друзьями. Добрые дела, волонтерство и помощь другим, как указано, поможет чувствовать себя лучше. Кроме того, когда вы остаетесь на связи с близкими, чувствуете спокойствие и сплоченность, отмечают специалисты.

Установите личные границы. Их установление позволяет вам осознать собственную ценность - будь то в карьерных стремлениях или в отношениях, отмечают в ЦОЗ.

Не прокрастинируйте. Советуют пытаться планировать деятельность: составить список дел и придерживаться сроков, не откладывать планы на потом. В ЦОЗ отмечают: прокрастинация ухудшает производительность, поэтому вы вынуждены будете наверстывать упущенное. А это - повод для стресса, что негативно сказывается на вашем здоровье, указывают эксперты.

Обнимайтесь. Существуют исследования, которые доказывают, что объятия помогают снизить уровень стресса и кровяное давление, а следовательно, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают в ЦОЗ.

"И наконец: не бойтесь обращаться за помощью к врачу, он поможет проработать последствия стресса и определить, как действовать в следующий раз", - советуют в Центре общественного здоровья.

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