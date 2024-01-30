Як знизити рівень стресу - поради фахівців

Постійний стрес завдає шкоди здоров’ю та збільшує ризик виникнення хвороб серця, тривожних розладів та депресії. Прості звички, допоможуть знизити рівень стресу, перечислили у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.

Деталі

Щоб зменшити вплив стресу на власне життя, у ЦГЗ вказують, що можна змінити поведінку й сформувати нові звички:

Зробіть фізичну активність частиною вашого життя. Дослідження, як вказано, підтверджують, що регулярні фізичні вправи можуть зменшити стрес та полегшити симптоми тривоги. У ЦГЗ нагадали про рекомендацію для дорослих займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності.

Подбайте про збалансоване харчування. Наш раціон, як зазначається, впливає і на психічне здоров’я. Так, в одному з досліджень йдеться про те, що вищий рівень стресу в його учасників був пов'язаний з нездоровим харчуванням. Тож радять вживати достатньо овочів та фруктів (400-600 г на добу), цільних продуктів, зведіть до мінімуму споживання продуктів з високим ступенем обробки.

Скоротіть час з гаджетами. Низка досліджень, як вказано, доводять зв’язок між надмірним використанням смартфонів і підвищеним рівнем стресу. Чим більше ви проводите часу "у телефоні", тим гірший ваш психологічний стан, зазначають у ЦГЗ.

Знайдіть час для себе. Як зауважується, доведено, що піклування про себе допомагає знизити рівень стресу. Це може бути читання, медитація та будь-яке інше хобі.

Проводьте час з рідними й друзями. Добрі справи, волонтерство та допомога іншим, як вказано, допоможе почуватися краще. Крім того, коли ви залишаєтесь на зв’язку з близькими, відчуваєте спокій та згуртованість, зауважують спеціалісти.

Встановіть особисті кордони. Їхнє встановлення дозволяє вам усвідомити власну цінність - чи то у кар’єрних прагненнях, чи то в стосунках, зазначають у ЦГЗ.

Не прокрастринуйте. Радять намагатися планувати діяльність: скласти список справ та дотримуватися термінів, не відкладати плани на потім. У ЦГЗ наголошують: прокрастинація погіршує продуктивність, тож ви змушені будете надолужувати втрачене. А це - привід для стресу, що негативно позначається на вашому здоров’ї, вказують експерти.

Обіймайтеся. Існують дослідження, які доводять, що обійми допомагають знизити рівень стресу та кров’яний тиск, а отже, зменшити ризик серцево-судинних захворювань, зазначають у ЦГЗ.

"І насамкінець: не бійтеся звертатись по допомогу до лікаря, він допоможе пропрацювати наслідки стресу та визначити, як діяти наступного разу", - радять у Центрі громадського здоров'я.

Як зробити фізичні вправи звичкою: перерахували 6 порад