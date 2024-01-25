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Як зробити фізичні вправи звичкою: перерахували 6 порад

Київ • УНН

 • 62163 перегляди

Назвали шість порад, щоб перетворити фізичні вправи на стійку звичку

Після того, як ви розпочали заняття спортом і знайшли час і місце для тренувань, може виникнути питання, як зробити вправи звичкою. У статті президента і головного наукового співробітника Американської ради з фізичних вправ Седріка X. Браянта для US News називають деякі стратегії, які можна використовувати, пише УНН.

1. Почніть із маленьких кроків і займіться тим, що вам подобається.

Успішна програма фізичної активності, як зазначено, має вписуватися у ваш щоденний графік і бути реалістичною. Самосвідомість необхідна для формування звичок. Радять знайти час, щоб реалістично подумати, коли ви, найімовірніше, будете постійно ходити до спортзалу і які тренування вам підходять. Отримання задоволення від тренувань, як зазначається, також є ключовим елементом для довгострокової прихильності, тож ваша програма має бути тим, на що ви з нетерпінням чекаєте кожного дня та що вам вдаэться. Фізичні вправи мають бути засобом порятунку від щоденного стресу, а не додатковим стресором.

2. Віддавайте перевагу регулярній фізичній активності.

Щоб зробити фізичну активність пріоритетом, радять запланувати час у своєму календарі. Включення тренувань до календаря надає їм важливості та сталості, подібно до візиту до лікаря чи робочого завдання.

3. Приєднуйтесь до групи або знайдіть партнера.

Спілкування з партнером по тренуванню, участь у групових заняттях фітнесом називають чудовим способом зробити це більш захопливим. Ба більше, дослідження показують, що соціальна підтримка може підвищити оптимізм і самооцінку, зменшити стрес і симптоми депресії, а також підвищити ймовірність того, що ви будете дотримуватися програми. Наявність соціальної підтримки через партнера по командному виду спорту або тренуванню, як вказано, може додати відповідальності до вашої участі, що може допомогти вам дістатися до спортзалу в ті дні, коли ваша мотивація слабшає.

4. Ставте розумні цілі та відстежуйте свій прогрес.

Встановлення як короткострокових, так і довгострокових цілей, як зазначено, може допомогти домогтися послідовного прогресу. Люди схильні зосереджуватися на довгострокових, орієнтованих на результат цілях, пов'язаних зі зниженням ваги або спортивними результатами, але, як зазначається, важливо також мати короткострокові, орієнтовані на процес цілі. Наприклад, мета, орієнтована на процес, може бути такою: "Я відвідуватиму групові заняття з фітнесу в понеділок, середу і п'ятницю щотижня цього місяця". Таким чином, у вас буде щось вимірне і досяжне, чого ви зможете досягати на регулярній основі. Ці невеликі стартові цілі можуть допомогти вам зберегти мотивацію, і їх легше відстежувати. Ведіть щоденник або завантажте додаток для відстеження активності, який допоможе вам дізнатися, чи досягаєте ви цих цілей, радять у статті.

5. Узгодьте свій план зі своїми цінностями.

У вас може бути мета скинути певну вагу, але важливо зрозуміти, чому це важливо для вас, наголошується в статті. Це часто називають "знайти причину". Будь-яка причина, з якої ви займаєтеся спортом, як зазначено, поважна, і знання того, чому вправи важливі для вас, може підтримати вашу мотивацію.

6. Нарешті, зберігайте позитивний настрій і будьте терплячі.

Вироблення звички до фізичних вправ, як наголошується, потребує часу і послідовних зусиль, а також терпіння і прихильності до себе. Звертається увага, що якщо приділяти надто багато уваги досконалості, ставлячи перед собою мету на кшталт "Я ходитиму до спортзалу щодня після роботи" без будь-якої гнучкості, то можна приректи себе на часті "невдачі". Натомість радять поставити перед собою цю мету, але визнати, що іноді є щось, що може стати на заваді. Розуміння того, що на шляху до фітнесу на вас чекають невдачі, життєво важливе для довгострокового успіху, тож зберігайте позитивний настрій і будьте ласкаві до себе на кожному етапі шляху, дають пораду в статті.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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