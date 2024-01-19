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Боротьба зі втомою: фахівці дали шість порад

Київ • УНН

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Центр громадського здоров'я дає поради, як боротися зі втомою

Унаслідок надмірного фізичного й психічного навантаження виникає втома, боротися з якою можна лише за допомогою відпочинку. У Центрі громадського здоров'я дали низку порад, як можна впоратися з таким станом, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у ЦГЗ, працездатність падає, якщо ми дуже часто й інтенсивно працюємо або просто емоційно виснажені, не даємо собі часу на перепочинок. Тож там дали поради, як побороти втому, відкоригувавши спосіб життя:

1. Насамперед розподіляйте час роботи й відпочинку, пріоритетизуйте свої завдання. Якщо на вас значне навантаження, звертайтесь до колег по допомогу. Не ігноруйте обідню перерву, пройдіться пішки 20-30 хвилин. 

2. Подбайте про якісний сон. Для дорослих тривалість сну має сягати щонайменше 7 годин, для дітей 6-12 років - 9-12 годин, 13-8 років - 8-10 годин. Перед сном обмежте використання гаджетів та перегляд емоційно насичених телевізійних передач. Провітрюйте кімнату напередодні сну. 

3. Пам’ятайте, що від правильного та повноцінного харчування залежить ваша працездатність, розумовий та фізичний стан. Правильно сформувати вашу тарілку допоможе сервіс "ПроЗдорове", вказують у ЦГЗ.

4. Регулярна рухова активність має стати складовою вашого життя. Будь-яка фізична активність - ходьба, біг, катання на велосипеді чи ковзанах - корисна й надасть заряду бадьорості. Нагадають про рекомендацію для дорослих займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності. Спробуйте займатися по 30 хвилин 5 днів на тиждень.

5. Намагайтеся зберігати оптимізм. Негативні емоції чинять значний вплив на здоров’я. Тож вибудовуйте доброзичливі взаємини з колегами й рідними. 

6. Не забувайте про саморозвиток. Хобі чи просто улюблені справи наповнять ваше життя радістю. Це допоможе також відволіктися від важких буднів. 

"Пам’ятайте, що на сьогодні немає спеціального медикаментозного лікування втоми, ви можете просто змінити щоденні звички й крок за кроком покращити своє життя", - зазначили у ЦГЗ.  

Фахівці радять, якщо стан здоров’я попри намагання не поліпшився, звернутися по допомогу до фахівця. Також за лінком надають перелік безоплатних "гарячих ліній" психологічної допомоги, що діють в Україні.

Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців18.01.24, 06:00 • 58281 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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