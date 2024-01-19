Борьба с усталостью: специалисты дали шесть советов

В результате чрезмерной физической и психической нагрузки возникает усталость, бороться с которой можно только с помощью отдыха. В Центре общественного здоровья дали ряд советов, как можно справиться с таким состоянием, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в ЦОЗ, работоспособность падает, если мы очень часто и интенсивно работаем или просто эмоционально истощены, не даем себе времени на отдых. Поэтому там дали советы, как побороть усталость, откорректировав образ жизни:

1. Прежде всего распределяйте время работы и отдыха, приоритезируйте свои задачи. Если на вас значительная нагрузка, обращайтесь к коллегам за помощью. Не игнорируйте обеденный перерыв, пройдитесь пешком 20-30 минут.

2. Позаботьтесь о качественном сне. Для взрослых продолжительность сна должна достигать не менее 7 часов, для детей 6-12 лет - 9-12 часов, 13-8 лет - 8-10 часов. Перед сном ограничьте использование гаджетов и просмотр эмоционально насыщенных телевизионных передач. Проветривайте комнату накануне сна.

3. Помните, что от правильного и полноценного питания зависит ваша работоспособность, умственное и физическое состояние. Правильно сформировать вашу тарелку поможет сервис "ПроЗдоровое", указывают в ЦОЗ.

4. Регулярная двигательная активность должна стать составляющей вашей жизни. Любая физическая активность - ходьба, бег, катание на велосипеде или коньках - полезна и придаст заряд бодрости. Напомнили о рекомендации для взрослых заниматься не менее 150 минут в неделю физической активностью умеренной интенсивности. Попробуйте заниматься по 30 минут 5 дней в неделю.

5. Старайтесь сохранять оптимизм. Негативные эмоции оказывают значительное влияние на здоровье. Поэтому выстраивайте доброжелательные взаимоотношения с коллегами и родными.

6. Не забывайте о саморазвитии. Хобби или просто любимые дела наполнят вашу жизнь радостью. Это поможет также отвлечься от тяжелых будней.

"Помните, что на сегодня нет специального медикаментозного лечения усталости, вы можете просто изменить ежедневные привычки и шаг за шагом улучшить свою жизнь", - отметили в ЦОЗ.

Специалисты советуют, если состояние здоровья несмотря на попытки не улучшилось, обратиться за помощью к специалисту. Также по ссылке предоставляют перечень бесплатных "горячих линий" психологической помощи, действующих в Украине.

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