Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов

После того, как вы приступили к занятиям спортом и нашли время и место для тренировок, может возникнуть вопрос, как сделать упражнения привычкой. В статье президента и главного научного сотрудника Американского совета по физическим упражнениям Седрика X. Брайанта для US News называют некоторые стратегии, которые можно использовать, пишет УНН.

1. Начните с маленьких шагов и займитесь тем, что вам нравится.

Успешная программа физической активности, как указано, должна вписываться в ваш ежедневный график и быть реалистичной. Самосознание необходимо для формирования привычек. Советуют найти время, чтобы реалистично подумать, когда вы, скорее всего, будете постоянно ходить в спортзал и какие тренировки вам подходят. Получение удовольствия от тренировок, как отмечается, также является ключевым элементом для долгосрочной приверженности, поэтому ваша программа должна быть тем, чего вы с нетерпением ждете каждый день и в чем вы хороши. Физические упражнения должны быть средством спасения от ежедневного стресса, а не дополнительным стрессором.

2. Отдавайте предпочтение регулярной физической активности.

Чтобы сделать физическую активность приоритетом, советуют запланировать время в своем календаре. Включение тренировок в календарь придает им важность и постоянство, подобно визиту к врачу или рабочему заданию.

3. Присоединяйтесь к группе или найдите партнера.

Общение с партнером по тренировке, участие в групповых занятиях фитнесом называют отличным способом сделать это более увлекательным. Более того, исследования показывают, что социальная поддержка может повысить оптимизм и самооценку, уменьшить стресс и симптомы депрессии, а также повысить вероятность того, что вы будете придерживаться программы. Наличие социальной поддержки через партнера по командному виду спорта или тренировке, как указано, может добавить ответственности к вашему участию, что может помочь вам добраться до спортзала в те дни, когда ваша мотивация ослабевает.

4. Ставьте разумные цели и отслеживайте свой прогресс.

Установление как краткосрочных, так и долгосрочных целей, как указано, может помочь добиться последовательного прогресса. Люди склонны сосредотачиваться на долгосрочных, ориентированных на результат целях, связанных с потерей веса или спортивными результатами, но, как отмечается, важно также иметь краткосрочные, ориентированные на процесс цели. Например, цель, ориентированная на процесс, может быть такой: "Я буду посещать групповые занятия по фитнесу в понедельник, среду и пятницу каждую неделю в этом месяце". Таким образом, у вас будет что-то измеримое и достижимое, чего вы сможете достигать на регулярной основе. Эти небольшие стартовые цели могут помочь вам сохранить мотивацию, и их легче отслеживать. Ведите дневник или загрузите приложение для отслеживания активности, которое поможет вам узнать, достигаете ли вы этих целей, советуют в статье.

5. Согласуйте свой план со своими ценностями.

У вас может быть цель сбросить определенный вес, но важно понять, почему это важно для вас, отмечается в статье. Это часто называют "найти причину". Любая причина, по которой вы занимаетесь спортом, как указано, уважительна, и знание того, почему упражнения важны для вас, может поддержать вашу мотивацию.

6. Наконец, сохраняйте позитивный настрой и будьте терпеливы.

Выработка привычки к физическим упражнениям, как отмечается, требует времени и последовательных усилий, а также терпения и благосклонности к себе. Обращается внимание, что если уделять слишком много внимания совершенству, ставя перед собой цель типа "Я буду ходить в спортзал каждый день после работы" без какой-либо гибкости, то можно обречть себя на частые "неудачи". Вместо этого советуют поставить перед собой эту цель, но признать, что иногда есть что-то, что может помешать. Понимание того, что на пути к фитнесу вас ждут неудачи, жизненно важно для долгосрочного успеха, поэтому сохраняйте позитивный настрой и будьте добры к себе на каждом этапе пути, дают совет в статье.

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