За полвека численность диких животных в мире сократилась более чем на 70% - отчет WWF

По данным Всемирного фонда природы (WWF), за последние полвека популяции диких животных по всему миру сократились более чем на 70 процентов. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Природоохранная организация опубликовала в четверг отчет о состоянии более 5 000 видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, предупредив, что такие места обитания диких животных как тропические леса Амазонки приближаются к «критической точке», что может иметь «катастрофические последствия» для большинства видов.

В отчете «Живая планета» говорится о том, что численность 35 000 исследуемых популяций сократилась на 73% с 1970 года, в основном из-за влияния человека. Наибольшее сокращение было зафиксировано в популяциях пресноводных видов, за ними следуют наземные и морские позвоночные.

Среди приведенных в отчете данных отмечается, что популяция розовых речных дельфинов и дельфинов тукуси в бразильском штате Амазонас сократилась на 65% и 57% соответственно в результате охоты, причем их выживанию также угрожает изменение климата.

В Габоне количество лесных слонов сократилось на 78-81%, а исследователи WWF нашли «веские доказательства» браконьерства ради торговли слоновой костью. Поскольку в Габоне обитает почти половина лесных слонов континента, это сокращение считается «значительной потерей» для будущего вида.

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Также в отчете отмечается, что потеря и деградация среды обитания, вызванная прежде всего системами продовольствия, является самой большой угрозой для популяций диких животных во всем мире, за которой следуют чрезмерная эксплуатация, инвазионные виды и болезни.

«Речь идет не только о дикой природе, но и об основных экосистемах, которые поддерживают жизнь человека. Изменения могут быть необратимыми и иметь разрушительные последствия для человечества», - сказал директор по охране природы WWF Дауди Сумба, приводя пример вырубки лесов в Амазонии, которая может „превратить эту критически важную экосистему из поглотителя углерода в источник углерода“.

Среди других угроз - изменение климата, в частности в Латинской Америке и Карибском бассейне, и загрязнение, особенно в Северной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.

Хорошая новость заключается в том, что мы еще не прошли точку невозврата, - сказала генеральный директор WWF International Кирстен Шуйт.

Она указала на глобальные усилия, включая пакт, принятый на последнем заседании ООН по биоразнообразию в 2022 году, чтобы защитить 30% планеты к 2030 году от загрязнения, деградации и изменения климата.

Некоторые популяции стабилизировались или даже увеличились благодаря усилиям по сохранению и реинтродукции видов, говорится в отчете. Например, европейский зубр исчез в дикой природе в 1927 году, но в 2020 году насчитывал 6 800 особей благодаря масштабному разведению и успешной реинтродукции, преимущественно на заповедных территориях.

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