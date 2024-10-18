Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

Человечество впервые в истории нарушило глобальный водный цикл, что привело к масштабному водному кризису. Это может иметь последствия для экономики, производства продовольствия и жизни миллиардов людей. Об этом говорится в новом отчете Глобальной комиссии по экономике воды, передает CNN, пишет УНН.

Впервые в истории человечества мы выводим глобальный водный цикл из равновесия.-На осадки как источник всей пресной воды больше нельзя полагаться, - сказал сопредседатель комиссии Иоганн Рокстрем.

Отмечается, что десятилетия разрушительного землепользования и нерационального использования водных ресурсов в сочетании с антропогенным климатическим кризисом вызвали «беспрецедентный стресс» для глобального водного цикла, говорится в докладе.

Из-за нарушения круговорота почти 3 млрд людей сталкиваются с нехваткой воды. Урожаи уменьшаются, а «населенные пункты опускаются», поскольку грунтовые воды под ними высыхают.

Последствия будут еще более катастрофическими, если не принять срочные меры, считают авторы документа. Водный кризис угрожает более 50% мирового производства продовольствия и может сократить ВВП стран на 8% к 2050 году, а в странах с низким уровнем дохода потери могут достигать до 15%.

В докладе различают «голубую воду», жидкую воду в озерах, реках и водоносных горизонтах, и «зеленую воду» - влагу, хранящуюся в почвах и растениях.

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Стабильное снабжение зеленой воды является жизненно важным для растительности, которая сдерживает углерод, нагревающий планету. Но вред окружающей среде, который наносит человек, в частности уничтожая водно-болотные угодья и вырубая леса, истощает эти поглотители углерода и ускоряет глобальное потепление. В свою очередь, жара, вызванная изменением климата, высушивает ландшафты, уменьшает количество влаги и повышает риск пожаров.

Кризис обостряется из-за роста потребности в воде. В докладе подсчитано, что в среднем люди нуждаются по меньшей мере в 4 тыс. литров в день, чтобы вести «достойную жизнь», что намного больше, чем 50-100 литров, которые ООН считает необходимыми для удовлетворения базовых потребностей.

Авторы доклада считают, что правительства стран мира должны признать водный цикл «общим благом» и решать его проблемы совместно.

В частности, они призывают к «фундаментальному переосмыслению роли воды в экономике».

«Глобальный водный кризис - это трагедия, но это также возможность трансформировать экономику воды», - сказала генеральный директор Всемирной торговой организации и сопредседатель Глобальной комиссии по экономике воды Нгози Оконджо-Ивеала. Она подчеркнула, что важно правильно оценивать воду, «чтобы признать ее дефицит и многочисленные выгоды, которые она приносит».

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