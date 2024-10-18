Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

ukenru
Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  75653 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  99575 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  101005 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  100408 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  83985 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  87856 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  97145 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  114391 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  82138 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100748 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина готовится получить самолеты от Франции - Зеленский - Украина готовится получить самолеты от Франции

Украина готовится получить самолеты от Франции - Зеленский - Украина готовится получить самолеты от Франции

  •  15146 просмотра
Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

  •  37041 просмотра
Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие - Зеленский

Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие - Зеленский

  •  16051 просмотра
Ядерная безопасность: во Франции провели пятую конференцию в продолжение первого Саммита мира

Ядерная безопасность: во Франции провели пятую конференцию в продолжение первого Саммита мира

  •  15545 просмотра
Армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара

  •  15706 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  115880 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  114392 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  140675 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  171404 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  154285 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  64401 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  112497 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  117127 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  104844 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  131035 просмотра
Актуальное
Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 02:27  •  485 просмотра

Read in English

Глобальная комиссия по экономике воды сообщает о беспрецедентном стрессе для водного цикла из-за человеческой деятельности. Это угрожает продовольственной безопасности, экономике и жизни миллиардов людей.

Человечество впервые в истории нарушило глобальный водный цикл, что привело к масштабному водному кризису. Это может иметь последствия для экономики, производства продовольствия и жизни миллиардов людей. Об этом говорится в новом отчете Глобальной комиссии по экономике воды, передает CNN, пишет УНН.

Впервые в истории человечества мы выводим глобальный водный цикл из равновесия.-На осадки как источник всей пресной воды больше нельзя полагаться,

- сказал сопредседатель комиссии Иоганн Рокстрем.

Отмечается, что десятилетия разрушительного землепользования и нерационального использования водных ресурсов в сочетании с антропогенным климатическим кризисом вызвали «беспрецедентный стресс» для глобального водного цикла, говорится в докладе.

Из-за нарушения круговорота почти 3 млрд людей сталкиваются с нехваткой воды. Урожаи уменьшаются, а «населенные пункты опускаются», поскольку грунтовые воды под ними высыхают.

Последствия будут еще более катастрофическими, если не принять срочные меры, считают авторы документа. Водный кризис угрожает более 50% мирового производства продовольствия и может сократить ВВП стран на 8% к 2050 году, а в странах с низким уровнем дохода потери могут достигать до 15%.

В докладе различают «голубую воду», жидкую воду в озерах, реках и водоносных горизонтах, и «зеленую воду» - влагу, хранящуюся в почвах и растениях.

За полвека численность диких животных в мире сократилась более чем на 70% - отчет WWF10 октября 2024, 23:48 • 16603 просмотра

Стабильное снабжение зеленой воды является жизненно важным для растительности, которая сдерживает углерод, нагревающий планету. Но вред окружающей среде, который наносит человек, в частности уничтожая водно-болотные угодья и вырубая леса, истощает эти поглотители углерода и ускоряет глобальное потепление. В свою очередь, жара, вызванная изменением климата, высушивает ландшафты, уменьшает количество влаги и повышает риск пожаров.

Кризис обостряется из-за роста потребности в воде. В докладе подсчитано, что в среднем люди нуждаются по меньшей мере в 4 тыс. литров в день, чтобы вести «достойную жизнь», что намного больше, чем 50-100 литров, которые ООН считает необходимыми для удовлетворения базовых потребностей.

Авторы доклада считают, что правительства стран мира должны признать водный цикл «общим благом» и решать его проблемы совместно.

В частности, они призывают к «фундаментальному переосмыслению роли воды в экономике».

«Глобальный водный кризис - это трагедия, но это также возможность трансформировать экономику воды», - сказала генеральный директор Всемирной торговой организации и сопредседатель Глобальной комиссии по экономике воды Нгози Оконджо-Ивеала. Она подчеркнула, что важно правильно оценивать воду, «чтобы признать ее дефицит и многочисленные выгоды, которые она приносит».

Засуха оставляет реки бассейна Амазонки на рекордно низком уровне18 сентября 2024, 22:03 • 15763 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира