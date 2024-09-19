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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Засуха оставляет реки бассейна Амазонки на рекордно низком уровне

Засуха оставляет реки бассейна Амазонки на рекордно низком уровне

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 22:03  •  894 просмотра

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Уровень воды во многих реках бассейна Амазонки достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Засуха, которую усугубляют изменение климата и вырубка лесов, серьезно влияет на жизнь местных жителей.

Уровень воды во многих реках бассейна Амазонки достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений на фоне засухи, сообщает Бразильская геологическая служба (SGB), пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Уровень реки Мадейра, крупного притока Амазонки, упал всего до 48 см в городе Порту-Велью во вторник, по сравнению со средним показателем 3,32 м для этого дня, свидетельствуют официальные данные.

Река Солимойнс также упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений в Табатинге, на границе Бразилии с Колумбией.

Бразильское агентство по мониторингу стихийных бедствий Cemaden описало текущую засуху как "самую интенсивную и самую масштабную" из когда-либо зарегистрированных.

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Это особенно тревожно, поскольку ситуация ухудшилась относительно рано в сухой сезон Амазонки, который длится с июня по ноябрь.

Это говорит о том, что ситуация в Амазонке может существенно не улучшиться в течение нескольких месяцев в регионе, который имеет решающее значение в борьбе с изменением климата, а также является богатым источником биоразнообразия.

Связь между засухой и глобальным потеплением сложная, но изменение климата может играть роль в ухудшении засушливых условий двумя основными способами.

Во-первых, в бассейне Амазонки обычно выпадает меньше осадков, чем раньше, в период с июня по ноябрь из-за изменения климатических условий.

Во-вторых, более высокие температуры увеличивают испарение из растений и почв, поэтому они теряют больше воды.

В 2023 году бассейн Амазонки пережил самую сильную засуху по меньшей мере за 45 лет, и, как обнаружили ученые из группы World Weather Attribution обнаружили, ее вероятность во много раз возросла из-за изменения климата.

В прошлом году засуха также усилилась естественным погодным явлением, известным как Эль-Ниньо, которое также делает Амазонку теплее и суше, чем обычно.

С тех пор Эль-Ниньо закончилось, но засушливые условия сохранились.

Еще одним фактором засух в Амазонке является вырубка лесов. За последние 50 лет было потеряно около одной пятой тропических лесов, например, чтобы освободить место для сельского хозяйства.

Эти деревья обеспечивают устойчивость к засухе, поскольку они помогают увеличить количество осадков, выделяя влагу обратно в воздух из своих листьев. Без них Амазонка более уязвима.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва пообещал полностью остановить вырубку лесов к 2030 году.

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Низкий уровень воды в основных реках региона также серьезно влияет на жизнь местных жителей, которые полагаются на них для навигации.

По данным Cemaden, по состоянию на прошлую неделю более 100 муниципалитетов не видели дождей более 150 дней.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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