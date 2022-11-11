Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла антирекорда в октябре

Детали

Предыдущие правительственные спутниковые данные, собранные агентством космических исследований Inpe, показали, что в прошлом месяце в регионе было расчищено 903,86 квадратных километров лесов, что является самым высоким показателем за период с момента начала отслеживания в 2015 году и на 3,1% больше в годовом исчислении.

С января по октябрь было расчищено 9494 квадратных километра, что более чем в 12 раз превышает площадь Нью-Йорка, а также является рекордом за этот период, превысив предыдущий максимум, установленный в 2019 году, на 12,7%.

Дополнение

Новый президент Луис Инасиу Лула да Силва, который вступает в должность, пообещал остановить вырубку лесов в Амазонии, укрепив правоохранительные органы.

1 января он сменит Жаира Болсонара, который во время своего пребывания у власти отказался от защиты окружающей среды.

Годовая статистика, опубликованная в прошлом году, показала, что вырубка лесов уже достигла 15-летнего максимума при Болсонару.