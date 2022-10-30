Лула да Сілва став новим президентом Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Колишній президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг чинного президента Жаіра Болсонару на виборах, які ознаменували приголомшливе повернення лівого лідера на пост глави держави. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Лула да Сілва став новим президентом Бразилії. За засновника Лівої партії трудящих проголосували майже 51% виборців. Його суперник – чинний глава держави правий популіст Жаїр Болсонару – отримав 49,17% голосів.
Лула пообіцяв повернутися до керованого державою економічного зростання та соціальної політики, яка допомогла мільйонам вибратися з бідності, коли він керував Бразилією з 2003 по 2010 рік. Він також обіцяє боротися зі знищенням тропічних лісів Амазонки, які зараз досягли максимуму за 15 років, і зробити Бразилію лідером глобальних кліматичних переговорів.
Його перемога консолідує нову “рожеву хвилю” в Латинській Америці після визначних перемог лівих на виборах у Колумбії та Чилі, повторюючи регіональні політичні зміни два десятиліття тому, які вивели Лулу на світову арену.
Лулу да Сілва у перші хвилини після перемоги на президентських виборах у Бразилії отримав привітання від Байдена, Макрона, а також від лідерів Болівії, Куби, Венесуели, Мексики, Колумбії та Аргентини.
Додамо
Лулу да Сілву у 2018 році було ув'язнено на 19 місяців за звинуваченням у хабарництві, яке Верховний суд скасував минулого року, що відкрило йому шлях до балотування на третій президентський термін.