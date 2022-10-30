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Лула да Сілва став новим президентом Бразилії. За засновника Лівої партії трудящих проголосували майже 51% виборців. Його суперник – чинний глава держави правий популіст Жаїр Болсонару – отримав 49,17% голосів.

Лула пообіцяв повернутися до керованого державою економічного зростання та соціальної політики, яка допомогла мільйонам вибратися з бідності, коли він керував Бразилією з 2003 по 2010 рік. Він також обіцяє боротися зі знищенням тропічних лісів Амазонки, які зараз досягли максимуму за 15 років, і зробити Бразилію лідером глобальних кліматичних переговорів.

Його перемога консолідує нову “рожеву хвилю” в Латинській Америці після визначних перемог лівих на виборах у Колумбії та Чилі, повторюючи регіональні політичні зміни два десятиліття тому, які вивели Лулу на світову арену.

Лулу да Сілва у перші хвилини після перемоги на президентських виборах у Бразилії отримав привітання від Байдена, Макрона, а також від лідерів Болівії, Куби, Венесуели, Мексики, Колумбії та Аргентини.

Додамо

Лулу да Сілву у 2018 році було ув'язнено на 19 місяців за звинуваченням у хабарництві, яке Верховний суд скасував минулого року, що відкрило йому шлях до балотування на третій президентський термін.