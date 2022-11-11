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Вирубка лісів у бразильській Амазонії досягла антирекорду в жовтні

Вирубка лісів у бразильській Амазонії досягла антирекорду в жовтні

Київ • УНН

 • 332070 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вирубка лісів у бразильських тропічних лісах Амазонки досягла рекордного рівня у жовтні, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Попередні урядові супутникові дані, зібрані агентством космічних досліджень Inpe, показали, що минулого місяця в регіоні було розчищено 903,86 квадратних кілометрів лісів, що є найвищим показником за період з моменту початку відстеження у 2015 році та на 3,1% більше у річному обчисленні.

З січня по жовтень було розчищено 9494 квадратних кілометри, що більш ніж у 12 разів перевищує площу Нью-Йорка, а також є рекордом за цей період, перевищивши попередній максимум, встановлений у 2019 році, на 12,7%.

Доповнення

Новий президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який вступає на посаду, пообіцяв зупинити вирубку лісів в Амазонії, зміцнивши правоохоронні органи. 

1 січня він змінить Жаїра Болсонару, який під час свого перебування при владі відмовився від захисту навколишнього середовища.

Річна статистика, опублікована минулого року, показала, що вирубування лісів вже досягло 15-річного максимуму за Болсонару.

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