Вирубка лісів у бразильській Амазонії досягла антирекорду в жовтні

Деталі

Попередні урядові супутникові дані, зібрані агентством космічних досліджень Inpe, показали, що минулого місяця в регіоні було розчищено 903,86 квадратних кілометрів лісів, що є найвищим показником за період з моменту початку відстеження у 2015 році та на 3,1% більше у річному обчисленні.

З січня по жовтень було розчищено 9494 квадратних кілометри, що більш ніж у 12 разів перевищує площу Нью-Йорка, а також є рекордом за цей період, перевищивши попередній максимум, встановлений у 2019 році, на 12,7%.

Доповнення

Новий президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який вступає на посаду, пообіцяв зупинити вирубку лісів в Амазонії, зміцнивши правоохоронні органи.

1 січня він змінить Жаїра Болсонару, який під час свого перебування при владі відмовився від захисту навколишнього середовища.

Річна статистика, опублікована минулого року, показала, що вирубування лісів вже досягло 15-річного максимуму за Болсонару.