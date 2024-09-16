Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фьючерсы на кофе арабика выросли до $2,68 за фунт, самого высокого уровня с 2011 года. Рост цен вызван дефицитом робусты, засухой в Бразилии и проблемами с логистикой.

Чашка кофе, вероятно, подорожает еще больше, поскольку постоянные перебои с поставками подталкивают стоимость высококачественных зерен арабики до самого высокого уровня за 13 лет, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы выросли на 3,3% до 2,6805 долларов за фунт в Нью-Йорке, самого высокого уровня с 2011 года. Цены выросли примерно на 40% в этом году, поскольку дефицит более дешевых зерен робусты подогревает спрос на сорт арабики, который предпочитают специализированные сети.

Рост цен на кофе набирает обороты из-за опасений по поводу суровой погоды в ведущем производителе Бразилии. Страна завершает уборку урожая 2024-2025 годов, и перспективы производства ослабли после того, как жара и засуха нанесли ущерб полям.

«Все дело в погоде», - сказал Кона Хак, руководитель исследований в ED&F Man, указав на условия в основных регионах выращивания кофе в Бразилии и отсутствие прогноза осадков на ближайшие две недели.

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Теперь внимание переключается на потенциал следующего сезона, а южноамериканская страна охвачена сильнейшей засухой за последние десятилетия, что грозит дальнейшим ущербом урожаю.

«Потенциал урожая арабики 2025/26 года висит на волоске», - сказал аналитик Rabobank Карлос Мера. Количество осадков в районах выращивания арабики постоянно ниже нормы с начала сухого сезона в апреле, сказал он. «Эта проблема возникла в то время, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобальной нехватки контейнеров, перебоев в районе Красного моря, а также разочаровывающих урожаев во Вьетнаме», - добавил он.

Цены на робусту также росли в течение недели, подскочив на 3% в понедельник.

По всей цепочке поставок влияние нынешнего ралли цен уже очевидно. JM Smucker Co., чьи бренды, такие как Folgers и Café Bustelo, доминируют на рынке домашнего кофе в США, подняла свои цены в начале этого лета. Сеть ресторанов Pret A Manger отменила в Британии «подписку» на кофе, которая давала клиентам до пяти напитков в день.

Дополнение

Рост цен на кофе усиливает инфляцию в секторе напитков. Цены на апельсиновый сок также подскочили из-за дефицита производства, а рекордный рост фьючерсов на какао повышает стоимость шоколадных напитков и десертов. Однако цены на другие основные продукты питания, такие как зерновые, остаются невысокими, что сдерживает общую инфляцию цен на продукты питания, пишет издание.

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Юлия Шрамко

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